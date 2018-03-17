وحدث خلل في التلفريك جعله يعود للخلف بسرعة كبيرة، فيما علقت إحدى عرباته واصطدمت بها العربات الأخرى التي كان بعضها يحمل ركابا، كان يتعين عليهم القفز منها قبل التعرض لإصابات بالغة.

وأظهرت لقطات فيديو بعض الركاب وهم يطيرون في الهواء، وآخرين يقفزون من عرباتهم قبل أن تتصادم ببعضها، بالحادث الذي وقع في منتجع "غوداوري سكي" بجبال القوقاز.

ويسمع في الشريط المصور أصوات تنادي على ركاب العربات للقفز منها، قبل أن تصطدم بالعربات العالقة.

وقال وزير الصحة الجورجي دافيد سيرجينكو إن بين المصابين امرأة سويدية حامل، ورجلا أوكرانيا تعرض لكسر في اليد وكدمة في الرأس.

ومن غير المعلوم حتى الآن سبب الخلل الذي أدى إلى وقوع الحادث، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابساته.