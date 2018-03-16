والهيكل العظمي، الذي يبلغ طوله حوالي 9 أمتار، مكتمل على غير العادة، حيث إنه سليم بنسبة 70 بالمئة تقريبا.

وقال إريك ميكيلر، وهو خبير حفريات يعمل مع دار أغوت للمزادات، إنه يعتقد أنه من الديناصورات اللاحمة، وهي فئة من الديناصورات ثنائية القدم لديها عظام مجوفة وأقدام بـ3 أصابع.

وأضاف أنه بخلاف ذلك، لا يزال العلماء في حيرة ورصدوا اختلافه عن الأنواع المعروفة.

والهيكل العظمي معروض حاليا في مدينة ليون الفرنسية للمشترين المحتملين مثل المتاحف أو هواة جمع الحفريات حتى مزاد الرابع من يونيو، ويقدر أن تتراوح قيمته بين 1.2 مليون و1.8 مليون يورو.

وعثر عليه في وايومنغ بالولايات المتحدة في 2013 وهو مملوك لرجل أعمال بريطاني لم يتم الكشف عن هويته.

وسيوضع في الطابق الأول من برج إيفل لبيعه، ويمكن للمشترين المحتملين المزايدة عليه باليورو أو بالعملة الرقمية بيتكوين.