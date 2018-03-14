ورغم أن الحفل نظمته "مجموعة أوزون للنظافة والبيئة والخدمات" قبل أيام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن الإعلام العربي لايزال يتداول خبر فوز هذه الشابة باللقب وقصتها التي تجسد تفاني المرأة وتقديمها للتضحيات من أجل عائلتها.

وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام مغربية وعربية، فإن سناء تعمل منذ نحو 9 أشهر في شركة التنظيفات في مدينة سلا إلى جانب المئات من النساء، وذلك لإعالة طفليها وزوجها الذي فقد وظيفته.

وقالت مجموعة أوزون، على صفحتها على فيسبوك، إن الحفل الذي نظمته في 9 مارس الجاري تحت عنوان "جمال ونظافة" بمشاركة فنانين وشخصيات عام، خصص للاحتفاء بـ"عاملات النظافة اللواتي يعملن بمجهود خرافي على تجميل طرقات مدن المملكة بعيون ساهرة لا تتعب".

وأعربت سناء، البالغ عمرها 26 عاما، عن فرحها بفوزها بلقب ملكة جمال عاملات النظافة، وقالت إنها تعمل في هذه المهنة لتعيل طفليها وزوجها، مشيرة إالى أنها اختارت "مهنة النظافة لتبقى نظيفة".

وقال مدير مجموعة أوزون، عزيز البدراوي، إن الاحتفال بالنساء العاملات بالمجموعة، هو احتفال بكيان المرأة وتكريما لها في يومها العالمي، مؤكدا على أن النساء العاملات بمجال تنظيف الشوارع يمثلن نسبة مهمة من العاملين بالمجموعة.

وأكد الفنان المغربي، عبد العزيز الستاتي، في تعليقه على حفل "جمال ونظافة" على ضرورة "الالتفاف لهذه الفئة من عاملات الوطن اللواتي تحقق على أيديهن إنجازات عظيمة في خدمة الوطن".