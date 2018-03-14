وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المقطع جرى تصويره في روسيا، دون أن تحدد المدينة.

ورصد الفيديو الرجل الغاضب وهو يستخرج منشارا آليا من سيارته ويتوجه للمركبة الثانية، التي كانت مركونة بشكل خاطئ.

وبعدها شرع في تقطيع الجزء الخلفي للسيارة بكل أريحية، حتى يتسنى له إدخال عربته.

وحين انتهى الرجل من عملية التقطيع كسر برجله الجزء الخلفي، ثم عاد إلى سيارته ليركنها.

وجرى نشر الفيديو لأول مرة في مجموعة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقال الناشر "هذا مثال حي لشخص مريض".

فيما كانت التعليقات غير متوقعة، حيث وصفه بعض الأشخاص بـ"البطل" و"الشجاع"، مشيرين إلى أن أصل المشكل هو الشخص "الأناني" الذي ركن سيارته بشكل خاطئ ولم يفكر في غيره.