وتستقطب كيبيك، بموجب برنامج المهاجرين المستثمرين، نحو ألفي رجل أعمال سنويا، يتعين عليهم إثبات أن بحوزتهم 1.6 مليون دولار من الأصول، من أجل الحصول على جواز السفر الكندي.

كما تشترط المقاطعة على هؤلاء المستثمرين الإعلان عن رغبتهم بالاستقرار فيها، وتوفير قرض بدون فوائد بقيمة 800 ألف دولار لمؤسسة الاستثمارات في كيبيك لمدة 5 سنوات.

وكشفت صحيفة "لو جورنال دو مونتريال" الكندية، أن عدد المهاجرين المستفيدين من هذا البرنامج بلغ نحو 85 ألف مهاجر بين عامي 1991 و2016، عدد كبير منهم من الصين.

ولم يتبق منهم سوى 6 آلاف شخص للاستثمار في كيبيك، في حين انتقل 46 ألف مهاجر مستثمر إلى فانكوفر وتورنتو، أي ما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي العدد.

وبينما ألغت أوتاوا برنامج المهاجرين المستثمرين عام 2014، بعد أن خلصت إلى أنه لا يعود بالنفع على الاقتصاد الكندي، تصر الحكومة في كيبيك على المحافظة عليه بالرغم من مردوده شبه المعدوم.