وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 43 شخصا توفوا في كندا بين عامي 1983 و2017، بسبب عضات الكلاب، من بينهم 5 أشخاص في مقاطعة كيبيك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كندية محلية.

وشكل الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما، النسبة الأكبر من ضحايا هجمات الكلاب، بمعدل 85 بالمئة.

وكانت الكلاب التي تعيش في المنزل مع الضحية، مسؤولة عن 33 بالمئة من عدد الوفيات، في حين شاركت الكلاب الضالة بنفس النسبة من الهجمات القاتلة.

وأشارت جمعية الرفق بالحيوانات في تقريرها إلى أن الاحتياطات الأمنية منعت وقوع 31 هجمة للكلاب المميتة، أي بنسبة 74 بالمئة.