ولم يقدم مالك، وهو عضو سابق في فريق وان دايركشن الغنائي البريطاني، ولا جيجي، وهي عارضة أزياء لدور مثل فيكتوريا سيكريتوفندي وتومي هيلفيجر، سببا للانفصال.

وقال مالك البالغ من العمر 25 عاما في رسالة على حسابه على تويتر إنه وجيجي" ارتبطا بعلاقة معبرة عن الحب والمرح على نحو لا يصدق" وإنه يكن إعجابا كبيرا بها "كامرأة وصديقة".

وعبرت جيجي 22 عاما في رسالة على حسابها على تويتر عن أطيب تمنياتها لمالك في المستقبل قائلة "سأظل ممتنة أبدا للحب والوقت ودروس الحياة التي تبادلتها مع زين".

وبدأ الاثنان المواعدة في أواخر 2015 وأعلنا علاقتهما بالظهور معا في حفل في شهر مايو 2016 وجرى تصويرهما سويا على غلاف عدد أغسطس 2017 من مجلة فوج.