ونقلت "رويترز" عن الرابطة قولها إنها تسعى لأن تصبح المسابقة الأبرز لألعاب الفيديو في إسبانيا.



وستحدد المسابقة، التي تتكون من مرحلة تصفيات على الإنترنت، وتليها بطولة تبدأ في 16 أبريل على منصتي إكس بوكس وبلايستيشن، اللاعبين الذين يمثلون إسبانيا في سلسلة EA SPORTS فيفا 18 في يونيو، لتكون المؤهلة لكأس العالم الإلكترونية 2018.



وقالت رابطة الدوري في بيان "تنطلق بطولة مكدونالدز الافتراضية للرياضات الإلكترونية في إسبانيا لتصبح أول مشروع كبير من رابطة الدوري الإسباني في الرياضات الإلكترونية".



وأضافت "بالتعاون مع دوري المحترفين لألعاب الفيديو، سيكون الهدف تحويل هذه البطولة الطموحة إلى المسابقة الأبرز في إسبانيا".