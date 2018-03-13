وذكرت أن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، اتخذ هذه الخطوة بعد اطلاعه على "فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت، تظهر عروض رقص إباحية مباشرة".

وأضافت الوكالة أن الوزير "طلب من قيادة قوى الأمن الداخلي التحري عن الموضوع وإقفال الملهى وتحويل المسؤولين عنه إلى الجهات القضائية المختصة"، في حين قالت بلدية بيروت أن الملهى الليلي أغلق لأنه بلا ترخيص ويقدم عروضا "تخدش الحياء وتنافي الأخلاق العامة"،

واعتذر الملهى، على صفحته على فيسبوك، وألقى باللوم في الرقصة على العارضات اللاتي جئن من ملهى ليلي في العاصمة البريطانية لندن، يتخذ من السيرك موضوعا لعروضه.