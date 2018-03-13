وذكرت ماريا خاتونين أن القط "أخيل" جاهز للعمل في فترة بطولة كأس العالم 2018 بكرة القدم المقررة صيف العام الجاري في روسيا.

وأكدت خاتونين أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي، يتم من خلاله منح القط "جواز المشجع".

وسيقوم القط ببعض الأعمال الخيرية كزيارته لدور المسنين وروض الأطفال للتعرف عليه، وفقا لوكالة سبونتيك.

وكان دور "أخيل" العام الماضي التنبؤ بنتائج المباريات وتحديد الفائز في كل مبارة من منافسات كأس القارات.

يشار إلى أنه تم اختيار القط "أخيل" بين العديد من القطط التي تعيش في المتحف وفي حدائقه.