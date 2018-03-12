ويلعب دور البطولة في الفيلم تشادويك بوزمان ومايكل بي. جوردان ولوبيتا نيونجو، وهو من إخراج ريان كوجلر.



وجاء في المركز الثاني الفيلم الخيالي الجديد (رينكل إن تايم) محققا إيرادات بلغت 33.3 مليون دولار.



والفيلم بطولة أوبرا وينفري وريس ويذرسبون وميندي كالينج ومن إخراج إيفا ديفورني. وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد (سترينجرز:بري آت نايت) بإيرادات بلغت 10.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة كريستينا هندريكس ومارتن هندرسون ومن إخراج جوهانس روبرتس.



وتراجع فيلم الإثارة والغموض (رد سبارو) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 8.2 مليون دولار.



والفيلم بطولة جنيفر لورانس وجويل إيدجيرتون وماتياس شونارتسو من إخراج فرانسيس لورانس.



وتراجع فيلم الحركة والكوميديا (جيم نايت) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 7.9 مليون دولار.



والفيلم بطولة راشيل مكادامز وجاسون باتيمان وجيسي بليمنز ومن إخراج جون فرانسيس دالي وجوناثان جولدشتاين.