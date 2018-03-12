وظهر طفل في الثانية من عمره، في مقطع فيديو، وهو يستمع بإمعان إلى عزف أخته على آلة الغيتار.

وتنجم متلازمة "داون" عن تغير في كرموسومات الجسم؛، ويؤدي المرض إلى خلل في النمو الجسدي والذهني.

وعلى الرغم من حداثة سنه، استطاع الطفل المصاب بالمتلازمة أن يواكب عزف شقيقته، كما بدأ بالغناء لأول مرة.

ويبذل آباء المصابين بمتلازمة "داون"، جهودا مضنية في العادة لتعليم أبنائهم، ويجري إلحاقهم في العادة بمدارس خاصة، لكن باحثين يدعون إلى دمجهم في المدارس العادية حتى يصبحوا أكثر قدرة على الاندماج.