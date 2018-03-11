وذكر المزارع ديريك شيرلي، أن أربع بقرات وعجلين اثنين، نفقوا جراء البرق في المزرعة، وجرى العثور على الحيوانات ممدة في صف واحد.

وأضاف المزارع أنه شك في تسميم الأبقار، حين وجدها ممدة في صف واحد، لاسيما أن مظهرها بدا عاديا، ولم تظهر عليها أي علامات غريبة.

ويصل السعر التقديري للأبقار التي نفقت في المزرعة الأسترالية إلى عشرة آلاف دولار، وكانت 68 بقرة منتجة للأبقار قد نفقت في وقت سابق جراء عاصفة برق في منطقة نيو ساوث ويلز.