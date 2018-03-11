وذكرت قناة (كيه.تي.تي.في) التابعة لشبكة "فوكس" التلفزيونية أن الراهبة كاثرين روز هولزمان، وهي إحدى راهبتين طاعنتين في السن تعارضان بيع الدير الذي تبلغ مساحته 8 فدادين، توفيت يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركتها في إجراءات تقاضي في محكمة بلوس أنجلوس.

وقالت هولزمان في وقت سابق لقناة (كيه.تي.تي.في) لدى دخولها قاعة المحكمة مع الراهبة ريتا كالانان "إلى كيتي بيري.. رجاء توقفي. إن هذا لا يصب في صالح أي أحد، باستثناء أنه يؤذي الكثير من الناس".

ونشر موقع تأسس لدعم المعركة القضائية للراهبتين صورة لهولزمان، السبت الماضي، مذيلة بجملة "فلترقدي مع الملائكة يا كنزنا الغالي".

ولم ترد متحدثة باسم بيري، التي تعد واحدة من أكثر نجمات البوب مبيعا، على طلب التعليق. ولم يرد الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس، ولا أبرشية لوس أنجلوس على استفسارات عن سبب الوفاة.

وكانت هولزمان وكالانان من بين 5 راهبات عشن في الدير، وسعين لبيعه إلى سيدة أعمال تدعى دانا هوليستر، كانت تريد تحويل الدير إلى فندق.

لكن أبرشية لوس أنجلوس رفعت دعوى لوقف عملية البيع في 2015، وقالت إنه ليس من حق الراهبات بيع الدير.

وأبطلت محكمة عملية البيع في 2016، مما مهد الطريق أمام بيري لشرائه من الأبرشية.