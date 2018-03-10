وقال الموقع إن محكمة في إسطنبول أمرت بحبس المتهم لمدة تصل إلى 87 عاما و6 أشهر، بعد أن ثبت تحرشه بسبع فتيات، بين عامي 2013 و2016.

وتحرش المعلم بتلميذات من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي، وتم كشف القصة عندما اشتكت إحدى الفتيات لوالدتها، قائلة إنها تشعر "بغضب شديد لأن معلمها تصرف بطريقة لم تعجبها".

وتقدمت الأم بشكوى، أدت إلى تحقيق من الشرطة، توصل إلى أن فتيات أخريات تعرضن للتحرش أيضا، مما أدى لاعتقال المعلم في فبراير من عام 2017.

وكانت 10 فتيات قد شهدن بأنهن تعرضن للتحرش من قبل المعلم، إلا أن الدلائل لم تثبت تورطه إلا في 7 حالات فقط.