وذكر بيان اللجنة المنظمة أن الدورة الثالثة من "المغرب في أبوظبي" تأتي لنشر عبق تاريخ الحضارة المغربية الأصيلة، معززة بذلك روابط المحبة والأخوة بين الدولتين الشقيقتين؛ الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وسيكون الزوار، خلال هذه الأيام، على موعد مع اكتشاف التراث المغربي من خلال عدة مجالات، على غرار الفن المعماري والموسيقى وفن الحرف اليدوية وفن الطبخ، بالإضافة إلى عروض الأزياء.

وقال وزير السياحة المغربي محمد ساجد، في تصريح صحفي، إن "العلاقة القوية والمتينة والمتميزة التي تجمع المغرب والإمارات وبين الملك محمد السادس والعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة لها الفضل في تواجد المعرض بهذا الشكل الرائع جدا".

وإلى جانب المعرض، المنظم تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، جرى إحياء حفل موسيقي كبير في كورنيش أبوظبي، مساء يومي الخميس والجمعة، حضره ألمع النجوم المغاربة: سلمى رشيد - حاتم عمور - أسماء لمنور - عبد الرحيم الصويري - تيحيحيت - مجموعة 5 نجوم - سعيدة شرف..