فقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفل بريطاني، لا يزيد عمره عن 5 أعوام، يرتدي شعرا مستعارا ورسم على وجهه لحية ليتشبه بمحمد صلاح.

وبحسب وسائل إعلام مصرية لم يقتصر تشبه الطفل بمحمد صلاح على ارتداء الشعر المستعار واللحية، بل ارتدى أيضا قميص صلاح فى ليفربول، وقام بمحاكاة احتفال نجم "الريدز" بإحراز الأهداف.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بمحاكاة الطفل الصغير لنجم المنتخب المصري، وبراعته فى التشبه به رغم صغر سنه.

وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" عن شهر فبراير للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سبق وأن توج بها في نوفمبر.