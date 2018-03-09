فقد كان الابن البالغ من العمر سبع سنوات حاضرا المباراة المثيرة التي تألق فيها والده، وبعد انتهائها نزل كريستيانو جونيور إلى الملعب وبدأ في تداول الكرة مع إينزو ابن مارسيلو زميل والده في النادي الملكي، بحسب موقع إكسبريس الإنجليزي.

وفي لحظة تدخل الجناح الأول لريال مدريد لوكاس فاسكيز بركل الكرة داخل الصندوق، ليتلقاها كريتسيانو جونيور في الهواء ويحولها بلعبة خلفية إلى داخل المرمى، فما كان من إينزو إلا أن يصفق للهدف الرائع.

ويبدو أن اللاعب الصغير عازم على اتباع خطى والده، فيما تنبئ مهارته بطموح كبير في عالم كرة القدم. وكان رونالدو قد ذكر في تصريحات سابقة أنه يرى نفسه في ابنه كريستيانو جونيور الذي قال لأبيه أنه سيصبح أفضل منه.

وأضاف رونالدو حينها:" "أخبرني أنه سيفوز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات". ونشر النجم البرتغالي في ديسمبر هدفا سجه ابنه من ضربة مباشرة بطريقة أبيه وحصد حوالي مليوني مشاهدة على صفحته عبر فيسبوك.

وقال رونالدو في تعليق مرفق مع الفيديو "لا شيء يأتي بالمصادفة".

وكانت صحيفة الماركا الإسبانية قد نشرت في أبريل من العام الحالي فيديو آخر سجل فيه رونالدو الصغير بلباس ريال مدريد ضد فريق آخر من اللاعبين الناشئين.