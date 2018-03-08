وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن كبير الأساقفة جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للطائفة الإنجليكانية التي ينتمي لها ملايين المسيحيين في العالم، أجرى المراسم التي استمرت 45 دقيقة في الكنيسة الملكية بقصر القديس جيمس، الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن ولي العهد الأمير تشارلز، والد هاري، وزوجته كاميلا حضرا مراسم التعميد، لكن الملكة إليزابيث، الرئيسة الشرفية لكنيسة إنجلترا، لم تحضر.

وحين أعلن الأمير هاري (33 عاما) وماركل (36 عاما) خطبتهما في نوفمبر الماضي، قال مكتبه إن ماركل ارتادت مدرسة كاثوليكية في صغرها، وإنها تنتمي لطائفة البروتستانت وستعمد قبل زفافهما في 19 مايو.