ووفقا لموقع "ليفربول إيكو" المختص بشؤون النادي الإنجليزي، تجمعت جوقة موسيقية مكونة من أكثر من 10 سيدات، غنوا معا أغنية محمد صلاح بطريقة موسيقية مختلفة، في ساحة وليامسون وسط مدينة ليفربول.

وتقول الأغنية: "مو صلاح .. مو صلاح.. يركض بناحية الجناح.. صلاح.. صلاح.. الملك المصري".

ويقدم النجم المصري مستويات مبهرة في موسمه الأول مع ليفربول، وسجل حتى الآن 32 هدفا في جميع البطولات، وينافس على لقب هداف الدوري مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين.