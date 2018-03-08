وبحسب موقع "تايم"، فإن "ماكدونالدز" قلب شعاره إلى (W) في 100 فرع له بالولايات المتحدة الأميركية.



وشمل التغيير أيضا شعار "ماكدونالدز" على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا إلى جانب واجهات المطاعم، والعبوات الخاصة بالأطعمة، وزي العاملين أيضا.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يعود إلى بداية القرن العشرين، ويحظى برعاية الأمم المتحدة من عام 1975.