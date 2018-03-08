وقال توك في رسالة بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارة الغابات "كنت صادقا (..) لكن لا يمكنني أن أكافح كل معلومة خاطئة ترد في وسائل الإعلام الإخبارية".

وأضاف: "المطلوب مني الآن أن أستقيل من منصب رئيس إدارة الغابات وأفسح المجال لرئيس جديد يضمن نجاح الوكالة وكل العاملين بها في المستقبل".

وتجري وزارة الزراعة الأميركية، التي تتبع إدارة الغابات لها، التحقيق الذي قال برنامج (نيوز أور) على قناة (بي.بي.إس) إنه يتركز على علاقة توك بموظفات تحت إمرته قبل أن يصبح رئيسا للوكالة.

وتشرف إدارة الغابات على 154 غابة و20 بستانا، ويعمل بها نحو 28 ألف شخص.

وذكر برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي أن هناك شكاوى واسعة النطاق من نساء في إدارة الغابات بشأن التحرش الجنسي في الوكالة.

وردا على التقرير التلفزيوني قال دان جيرون المسؤول في إدارة الغابات إن الوكالة الاتحادية اتخذت خطوات لمعالجة القضية، لكن "أمامنا المزيد من العمل".