ونشر موقع "بزنس إنسايدر" الروتين اليومي للأسطورة والت ديزني، وبعض التفاصيل الطريفة التي يمر بها خلال يوم كامل من العمل.

الاستيقاظ فجرا

من أجل بدء اليوم بشكل حماسي، كان ديزني يستيقظ من النوم في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا، يقوم بعدها بلعب الغولف قليلا، ثم تناول البيض والنقانق.

بدء العمل

وفقا لمؤرخ حياة ديزني، العمل في الشركة العملاقة يبدأ في الثامنة، وتكون مهمة مراجعة بعض الرسومات والخطط للمسلسلات الكرتونية أولى المهام.

لقاء المهندسين

بعدها يقوم ديزني بزيارة فريق المهندسين المسؤول على إجراء البحوث بشأن تصميم مدن الملاهي. هذا الاجتماع عادة ما ينتهي بمنتصف الظهيرة.

غداء خفيف

يقوم بعدها ديزني بتناول وجبة خفيفة جدا على الغداء بالإضافة لعصير الطماطم. لطالما آمن ديزني بأن الغداء يجب أن يكون خفيفا، وفرض هذا الأمر على العاملين معه، ببساطة لأن الغداء الثقيل يشوش على الأفكار.

عادة "غريبة"

وعرف ديزني بوضع البسكويت في جيب معطفه، حتى يتناولها من حين لآخر أثناء العمل.

تعامله مع الموظفين

لم يكن ديزني "كريما" بالإطراء، ولكن عيناه كانت تدمع أحيانا عند قراءة نص مؤثر لفيلم أو مسلسل. هذا الأمر كان يعتبر "إنجازا" عظيما من قبل موظفيه.

اجتماعات كثيرة

يدخل ديزني في اجتماعات متتالية حتى الخامسة عصرا، ثم يقوم بإجراء بعض المكالمات الهاتفية، وتوقيع بعض الرسائل.

وقت للعائلة

بعد يوم طويل من العمل، يتناول ديزني كأسا من الويسكي، ثم يحصل على جلسة مساج، ثم يذهب للعشاء مع زوجته وابنتيه.

البساطة

كان ديزني بسيطا في اختياراته للعشاء، حيث كان يفضل الفاصوليا المعلبة والدجاج على وجبة من شرائح اللحم الغالية.

تحقيق الأحلام

كان ديزني معروفا بعمله لساعات طويلة، حتى أنه كان يقضي ليلته في المكتب المزود بسرير للنوم. بعض الأنباء قالت أن في فترة من حياته، كان ديزني يعمل 14 ساعة يوميا.

ومع توسع الشركة، لم يحتج ديزني للعمل يوميا، ولكنه لم يستطع الابتعاد عن مكان عمله. في مقال كتبه لإحدى المجلات، قال ديزني: "يسألونني كيف تتحقق الأحلام.. إجابتي هي بالعمل".