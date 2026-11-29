وفي تحذير يبدو وكأنه مستوحى من افتتاحية أحد أفلام الكوارث في هوليوود، تحدث ألبرت بروتوبوبوف، الخبير الروسي المتخصص في دراسة الماموث بأكاديمية العلوم في ياقوتيا، عن احتمال عودة "عدوى خطيرة محتملة" إلى الحياة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات بروتوبوبوف لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، والتي قال فيها إنه مع ارتفاع درجات الحرارة "تظهر جثث الحيوانات القديمة على سطح التربة الصقيعية، ومعها الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الكائنات المسببة للأمراض التي تشكل خطرا على البشر أيضا".

ويأتي هذا التحذير بعدما كشفت دراسة دولية عن آثار لبكتيريا قديمة في بقايا حيوانات الماموث، بما في ذلك حمض نووي لبكتيريا وثيقة الصلة بميكروب مرتبط بحالات عدوى قاتلة في مجرى الدم لدى الفيلة الإفريقية.

وتتركز المخاوف بشكل خاص على احتمال تعرض السكان المحليين، الذين يعثرون على جثث الحيوانات القديمة، لهذه العدوى ونقلها إلى أشخاص آخرين.

وأوضح بروتوبوبوف أن العلماء غالبا ما يتلقون بلاغات عن الحيوانات النافقة التي يتم العثور عليها بعد مرور أشهر على اكتشافها، مما يزيد من مخاطر التعرض المحتمل لما يسمى "فيروسات الزومبي" على مدى أسابيع.

بكتيريا عمرها آلاف السنين

خضع الحمض النووي للبكتيريا التي عُثر عليها في بقايا الماموث للفحص ضمن الدراسة الدولية، التي نُشرت نتائجها في مجلة "سيل" العلمية في سبتمبر 2025.

وفحص فريق مكون من 28 باحثا، بقيادة بنجامين غينيه من مركز علم الوراثة القديمة في ستوكهولم، 483 عينة من الماموث، وحدد 6 مجموعات من البكتيريا التي يُحتمل أنها عاشت داخل أجسام هذه الحيوانات عندما كانت على قيد الحياة.

وكان من بين العينات ماموث صغير يُعرف باسم "يوكا"، حُفظت جثته بصورة استثنائية، ونفق قبل نحو 39 ألف عام، قبل اكتشافه في شمال سيبيريا عام 2010.

وكشفت الدراسة أن بعض جثث الحيوانات القديمة كانت تحمل أحد مسببات الأمراض، الذي ينتمي إلى سلالة قريبة من بكتيريا معاصرة قاتلة للفيلة.

وارتبط هذا النوع من البكتيريا بنفوق 6 فيلة في زيمبابوي عام 2020.

وبحسب بروتوبوبوف فإنه: "لم يُكتشف سوى الجينومات (المادة الوراثية). لقد بات من الواضح أن حيوانات الماموث كانت أيضا حاملة لهذه البكتيريا".

وتابع قائلا: "إلى جانب هذه البكتيريا، اكتُشفت أيضا جينومات كائنات حية دقيقة أخرى، بعضها مسبب للأمراض وبعضها الآخر غير مسبب لها، كانت تعيش مع حيوانات الماموث".

روبوتات لمواجهة الخطر المحتمل

لمواجهة هذا التهديد المحتمل، يعمل بروتوبوبوف وفريقه على تطوير روبوتات لتمشيط المناطق بحثا عن البقايا المدفونة، قبل أن يؤدي الذوبان المتسارع للتربة الصقيعية إلى كشف جثث الحيوانات وتعريضها للهواء.

ويجري تطوير النموذج الأولي، الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بتكلفة تبلغ 646 ألف جنيه إسترليني، وأُطلق عليه مبدئيا اسم "البليستوسين".

ويأمل الباحثون في استخدامه للعثور على البقايا المدفونة بينما لا تزال حبيسة التربة المتجمدة.

وسبق أن صدرت تحذيرات بشأن ما يُعرف بـ"فيروسات الزومبي" المتجمدة والخاملة.

ويعرف العلماء منذ سنوات أن ما يسمى "ميكروبات متوشالح"، وهي خلايا ظلت في حالة خمول داخل التربة الصقيعية لعشرات آلاف السنين، قد تنطوي على خطر التكاثر والانتشار بسرعة هائلة إذا تحررت من محبسها الجليدي.

وطبقا لجان ميشيل كلافيري، عالم الوراثة في جامعة إيكس مرسيليا بجنوب فرنسا "تكمن النقطة الأساسية المتعلقة بالتربة الصقيعية في أنها باردة ومظلمة وتفتقر إلى الأوكسجين، مما يجعلها بيئة مثالية لحفظ المواد البيولوجية".