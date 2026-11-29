وفي شهر يناير الماضي، طلب الجيش الأوكراني من إيلون ماسك مالك شركة "سبيس إكس" أن تفرض شركته، الشركة الأم لخدمتي "ستارلينك" و"ستارشيلد"، قيودا على استخدام محطات الاتصالات، بعدما حصلت أوكرانيا على تسجيلات مصورة وحطام لطائرة مسيّرة روسية مسلحة بعيدة المدى، مزودة بمحطة "ستارلينك" مثبتة على جناحها، وفقا لمسؤول أوكراني سابق مطلع على تلك المناقشات.

واتخذ ماسك خلال العام الماضي عدة إجراءات للحد من الاستخدام غير المرغوب به لأجهزة "ستارلينك"، التي توفر اتصالا بالإنترنت عبر الهاتف المحمول من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض.

أقمار "ستارلينك" في الفضاء

حتى 27 أغسطس 2026، بلغ عدد أقمار "ستارلينك" الموجودة في المدار 11102 قمر اصطناعي، منها 11087 قمرا قيد التشغيل.

ويبلغ العمر الافتراضي للقمر الاصطناعي الواحد من "ستارلينك" نحو خمس سنوات، فيما تأمل "سبيس إكس" في نهاية المطاف أن تضم هذه الكوكبة الضخمة ما يصل إلى 42 ألف قمر صناعي، وفقا لموقع "سبيس" العلمي.

ويبلغ وزن الإصدار الحالي "في 2" من أقمار "ستارلينك" نحو 800 كيلوغرام عند الإطلاق، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف وزن أقمار الجيل السابق، البالغ 260 كيلوغراما، بحسب موقع "سبيس فلايت ناو".

ويثير حجم مشروع "ستارلينك" ونطاقه مخاوف علماء الفلك، الذين يخشون أن تعيق هذه الأجسام الساطعة التي تدور في الفضاء عمليات رصد الكون.

كما يثير المشروع قلق خبراء سلامة الرحلات الفضائية، الذين يعتبرون "ستارلينك" حاليا المصدر الأول لمخاطر الاصطدام في مدار الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، يخشى بعض العلماء أن تؤدي كميات المعادن التي ستحترق في الغلاف الجوي للأرض، عند إخراج الأقمار الاصطناعية القديمة من مداراتها، إلى تغيرات غير متوقعة في مناخ الكوكب.

كيف يمكن رؤية أقمار "ستارلينك"؟

تدور أقمار "ستارلينك" على ارتفاع نحو 550 كيلومترا فوق سطح الأرض، وتقدم مشهدا مذهلا للمراقبين أثناء تحركها عبر السماء.

ولا تحتاج إلى أي معدات خاصة لرؤية أقمار "ستارلينك"، إذ يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وقد تظهر الأقمار على هيئة عقد من اللؤلؤ أو "قطار" من الأضواء الساطعة يتحرك عبر سماء الليل.

وتكون رؤية أقمار "ستارلينك" أسهل بعد يوم أو يومين من إطلاقها ونشرها في الفضاء، ثم تصبح رؤيتها أكثر صعوبة تدريجيا مع صعودها إلى ارتفاعها المداري النهائي، البالغ نحو 550 كيلومترا.

تاريخ "ستارلينك"

أعلنت شركة "سبيس إكس" عن مشروعها لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في يناير 2015.

ورغم أن المشروع لم يكن يحمل اسما آنذاك، فإن الرئيس التنفيذي للشركة ماسك أعلن أنها قدمت وثائق إلى الهيئات التنظيمية الدولية لوضع نحو أربعة آلاف قمر في المدار الأرضي المنخفض.

وسرعان ما ارتفعت تقديرات ماسك الأولية لعدد الأقمار، إذ كان يأمل في الاستحواذ على حصة من سوق الاتصال بالإنترنت العالمية، التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، للمساعدة في تحقيق رؤيته لاستعمار المريخ.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية شركة "سبيس إكس" الإذن بتشغيل 12 ألف قمر من "ستارلينك"، كما قدمت الشركة طلبات إلى هيئة تنظيمية دولية لإطلاق ما يصل إلى 30 ألف قمر إضافي.

ولإدراك ضخامة هذا العدد، فإنه حتى السابع من نوفمبر 2022، لم يتجاوز إجمالي عدد الأقمار الاصطناعية التي أُطلقت على مدار التاريخ 14450 قمرا، كان منها 6800 قمر قيد التشغيل، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وأطلقت "سبيس إكس" أول قمرين صناعيين تجريبيين من "ستارلينك"، أُطلق عليهما اسما "تين تين إيه" و"تين تين بي"، في فبراير 2018.

وسارت المهمة بسلاسة، وبناء على البيانات الأولية، طلبت الشركة من الجهات التنظيمية السماح لأسطولها بالعمل على ارتفاعات أقل مما كان مخططا له في البداية، وهو ما وافقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية.

وفي 23 مايو 2019، أُطلقت أول دفعة تضم 60 قمرا صناعيا من "ستارلينك" على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، ونجحت الأقمار في الوصول إلى ارتفاعها التشغيلي البالغ نحو 550 كيلومترا.

تأثير "ستارلينك" على علم الفلك

في غضون أيام من إطلاق أول 60 قمرا من "ستارلينك"، رصد مراقبو السماء سلسلة مستقيمة من الأضواء الشبيهة بحبات اللؤلؤ، بينما كانت الأقمار الاصطناعية تمر فوق رؤوسهم في ساعات الصباح الباكر.

وبدأ الباحثون يشعرون بقلق شديد، وتبادلوا صورا تظهر آثار مرور الأقمار الاصطناعية في بيانات الرصد، من بينها صورة التقطها مرصد لويل في ولاية أريزونا الأميركية.

وأعرب العلماء عن مخاوف خاصة بشأن الصور المستقبلية التي ستلتقطها التلسكوبات فائقة الحساسية، مثل مرصد "فيرا روبين"، الذي يهدف إلى دراسة الكون بأكمله بتفاصيل دقيقة للغاية.

وعبّر الاتحاد الفلكي الدولي عن مخاوفه في بيان صدر في يونيو 2019، جاء فيه: "يمكن أن تشكل كوكبات الأقمار الاصطناعية تهديدا كبيرا أو معوقا للبنى التحتية الفلكية المهمة، الحالية والمستقبلية، ونحث مصممي هذه الأقمار والجهات المسؤولة عن نشرها، وكذلك صناع السياسات، على العمل مع المجتمع الفلكي ضمن جهود منسقة لتحليل تأثير كوكبات الأقمار الاصطناعية وفهمه".

وتضمن تقرير صدر في أكتوبر 2022، تشبيه الجمعية الفلكية الأميركية تأثير هذه الكوكبات الضخمة على علم الفلك بالتلوث الضوئي.

مخاطر اصطدام أقمار "ستارلينك"

واجهت "سبيس إكس" موجة إضافية من الانتقادات في سبتمبر 2019، عندما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها وجهت قمرها الاصطناعي "أيولوس" لتنفيذ مناورات تفادٍ لتجنب الاصطدام بالقمر "ستارلينك 44"، الذي كان واحدا من أول 60 قمرا اصطناعيا ضمن الكوكبة الضخمة.

واتخذت الوكالة هذا الإجراء بعدما أبلغها الجيش الأميركي بأن احتمال وقوع اصطدام يبلغ واحدا من كل ألف، أي عشرة أضعاف الحد الذي تعتمده الوكالة لتنفيذ مناورات تفادي الاصطدام.

وفي أغسطس 2021، قال هيو لويس، رئيس مجموعة أبحاث الملاحة الفضائية بجامعة ساوثهامبتون البريطانية، وأحد أبرز خبراء الحطام الفضائي في أوروبا، لموقع "سبيس"، إن أقمار "ستارلينك" تمثل المصدر الرئيسي لمخاطر الاصطدام في المدار الأرضي المنخفض.

وطبقا لنماذج حاسوبية، كانت أقمار "ستارلينك" آنذاك طرفا في نحو 1600 حالة اقتراب أسبوعيا بين مركبتين فضائيتين تقل المسافة الفاصلة بينهما عن كيلومتر واحد، وهو ما يمثل نحو 50 بالمئة من إجمالي هذه الحوادث.

ويرتفع هذا العدد مع كل دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التي تُطلق إلى الفضاء.

كيف تعمل أقمار "ستارلينك"؟

بدلا من إرسال إشارات الإنترنت عبر الكابلات التي يتعين مدها فعليا للوصول إلى الأماكن النائية، يعمل الإنترنت الفضائي من خلال إرسال المعلومات عبر فراغ الفضاء، حيث تنتقل بسرعة تزيد بنسبة 47 بالمئة على سرعة انتقالها عبر كابلات الألياف الضوئية، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وتعتمد خدمات الإنترنت الفضائي التقليدية على أقمار اصطناعية كبيرة تدور على ارتفاع 35786 كيلومترا فوق نقطة محددة على سطح الأرض.

إلا أن هذه المسافة الكبيرة تؤدي عادة إلى تأخير ملحوظ في إرسال البيانات واستقبالها.

ومن خلال وجودها على مسافة أقرب إلى كوكب الأرض وربطها ببعضها ضمن شبكة متكاملة، صُممت أقمار "ستارلينك" لنقل كميات كبيرة من المعلومات بسرعة إلى أي نقطة على سطح الأرض، بما في ذلك المناطق الواقعة وسط المحيطات والأماكن التي يصعب الوصول إليها، والتي تكون تكلفة مد كابلات الألياف الضوئية إليها مرتفعة للغاية.