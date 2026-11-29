وأعلن علماء في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا بالولايات المتحدة تحقيق ما وصفوه بـ"قفزة كمومية"، تفتح الباب أمام تطوير أنظمة متقدمة للتحقق من الهوية والموقع الفعلي للمستخدمين.

وتعتمد التقنية الجديدة على استغلال خصائص ميكانيكا الكم لسد ثغرات أمنية كان بإمكان قراصنة الإنترنت والمحتالين استغلالها لتجاوز بعض أنظمة التحقق من الهوية، بما فيها الأنظمة القائمة على تقنيات الكم.

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

تعتمد التقنية على خصائص جسيمات الضوء، المعروفة باسم "الفوتونات"، وظاهرة "التشابك الكمومي"، التي تسمح بوجود ارتباط بين خصائص جسيمين، حتى عند وجودهما على مسافات متباعدة.

ويستفيد الباحثون من سرعة انتقال الفوتونات والقيود الفيزيائية المرتبطة بسرعة الضوء، لتطوير آليات تحقق تجعل التلاعب بالموقع الفعلي للمستخدم أكثر صعوبة.

وأوضح الفريق البحثي، في دراسة نشرتها دورية "نيتشر" العلمية، أن التقنية تتيح التحقق مما إذا كان الشخص موجودا بالفعل في موقع محدد، مثل بنك أو مبنى حكومي، أم أن هناك مخترقا يحاول انتحال صفته وتزييف موقعه باستخدام جهاز كمبيوتر.

مواجهة التزييف العميق

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية متزايدة في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتشار عمليات الاحتيال التي تعتمد على تزييف الأصوات ومقاطع الفيديو، والتي بات اكتشافها أكثر صعوبة باستخدام الوسائل التقليدية.

ويمكن أن تسهم التقنية الجديدة مستقبلا في:

حماية البيانات الشخصية والسجلات الصحية.

التصدي لعمليات الاحتيال وانتحال الهوية.

تعزيز أمن المؤسسات المالية والحكومية.

حماية البنية التحتية الحيوية، بما فيها محطات توليد الكهرباء ومرافق إمدادات المياه.

الحد من مخاطر الاحتيال باستخدام تقنيات التزييف العميق.

عقد من الزمن قبل التطبيق

ورغم الإمكانات الواعدة للتقنية الجديدة، فإن تطبيقها على نطاق عملي قد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل الشبكات الكمومية.

وقال كريستر شالم، عالم الفيزياء في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، إن المعهد يعمل، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وشركات أخرى، على تطوير التقنيات اللازمة لدعم هذا النوع من الشبكات.

ويفتح الاكتشاف آفاقا جديدة أمام تطوير أنظمة أمنية تستند إلى قوانين الفيزياء، بما قد يعزز قدرة المؤسسات والأفراد على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، ويؤسس لمرحلة جديدة في مجال حماية المعلومات.