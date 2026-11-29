وكشف تقرير لموقع "هيلث" الطبي، فوائد عديدة لتناول البصل بانتظام، بناء على دراسات وآراء مختصين في التغذية وهي:

حماية القلب

يحتوي البصل على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها "الكيرسيتين"، الذي ينتمي إلى مجموعة "الفلافونويدات"، وقد يسهم في تحسين صحة القلب.

وقد يساعد "الكيرسيتين" على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

استقرار مستويات السكر في الدم

أشارت دراسات إلى أن "الكيرسيتين" والمركبات الكبريتية الموجودة في البصل، قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، من خلال تحسين قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز والاستجابة للإنسولين.

تعزيز المناعة

يعد البصل، ولا سيما البصل الأحمر، مصدرا جيدا لفيتامين "سي".

ويعزز هذا الفيتامين جهاز المناعة من خلال دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء وتحسين وظائفها، وهي الخلايا المسؤولة عن مكافحة البكتيريا والفيروسات الضارة.

كما قد تسهم المركبات الكبريتية الموجودة في البصل في تعزيز صحة الجهاز المناعي، بما في ذلك لدى المصابين بسرطان القولون والمستقيم.

تقوية العظام

أظهرت دراسة أجريت على نساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وما بعدها أن تناول البصل قد يسهم في تحسين صحة العظام.

ولفتت الدراسة إلى أن احتمالات تعرضهن لكسور الورك كانت أقل بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2024 على جرذان مصابة بهشاشة العظام إلى أن مستخلص "الفلافانول" الموجود في البصل ساعد على تحسين قوة العظام وكثافتها.

يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا

تشير الدراسات المخبرية إلى أن المركبات الموجودة في البصل قد تساعد على منع نمو البكتيريا الضارة المسببة للعدوى.

ويعمل "الكيرسيتين" على إتلاف جدران الخلايا البكتيرية ومنع نمو بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية.

كذلك قد يساعد "الكيرسيتين" على منع نمو جرثومة المعدة، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالقرحة الهضمية والتهاب بطانة المعدة.

صحة الأمعاء

يعتبر البصل مصدرا طبيعيا "للبريبايوتيك"، وهي مواد تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

ويحتوي البصل على "الإينولين" و"الفركتو أوليغوساكاريد"، وهما نوعان من الألياف التي تعزز صحة الميكروبيوم المعوي، أي مجموعة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء.

مكافحة الالتهابات في الجسم

يمكن للفلافونويدات والمركبات المضادة للأكسدة الموجودة في البصل تحييد الجذور الحرة الضارة قبل أن تتسبب في إتلاف خلايا الجسم.

ويساهم "الكيرسيتين" في منع تكوّن المركبات المسببة للالتهابات، بما في ذلك "اللوكوترينات" و"البروستاغلاندينات" و"الهيستامينات"، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل وغيره من الأمراض المزمنة.

يحتوي على مركبات مضادة للسرطان

تعتقد دراسات أن "الكيرسيتين" وغيره من "الفلافونويدات" الموجودة في البصل، قد تساعد على منع نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية وانتشارها.

وطبقا لدراسة، يرتبط تناول الخضراوات التي تنتمي إلى جنس الثوميات بانتظام، مثل البصل والكراث والثوم، بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 79 بالمئة.

ما الذي ينبغي معرفته قبل تناول البصل؟

تناول البصل بكميات معتدلة يعد آمنا بشكل عام لمعظم الأشخاص، إلا أن هناك بعض الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار:

الغازات والانتفاخ: يحتوي البصل على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات القابلة للتخمر، المعروفة باسم "فودماب"، التي قد تسبب اضطرابات هضمية لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

ردود الفعل التحسسية: رغم ندرة حدوثها، قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البصل، وقد تظهر لديهم أعراض تحسسية عند لمسه أو تناوله.

التداخلات الدوائية: قد يكون لتناول البصل بكميات كبيرة تأثير مميع للدم، وهو ما يوجب استشارة الطبيب قبل أكله في حال كان الشخص يتناول أدوية مميعة للدم.