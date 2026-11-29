وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الميزة الجديدة يجري طرحها تدريجيا على مستوى العالم لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وبمجرد إتاحة الميزة، سيتمكن المستخدمون من كتابة الرسالة والضغط مطولا على زر الإرسال، لتحديد التاريخ والتوقيت المناسبين لإرسالها تلقائيا، على ألا تقل المدة عن 10 دقائق من وقت كتابتها.

كما سيكون بإمكان المستخدمين الاطلاع على الرسائل المجدولة التي لم تُرسل بعد وحذفها عند الحاجة، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كان التطبيق سيتيح تعديلها قبل إرسالها.

ومن أبرز مزايا الخاصية الجديدة إمكانية إرسال الرسائل في الموعد المحدد، حتى إذا كان هاتف المستخدم مغلقا أو خارج نطاق تغطية شبكة الاتصالات.

ولا تقتصر الميزة على الرسائل النصية، بل تشمل أيضا الصور ومقاطع الفيديو.

وتوفر الخاصية الجديدة استخدامات متعددة، من بينها إرسال التهاني بأعياد الميلاد في الوقت المناسب، والتواصل مع أشخاص في مناطق زمنية مختلفة، فضلا عن مساعدة الشركات في جدولة الرسائل والتحديثات الموجهة إلى عملائها.

كما تتيح للأفراد الذين يعتمدون على "واتساب" في إدارة أعمالهم تنظيم التواصل مع فرق العمل وإبلاغها بالمستجدات في مواعيد محددة.

ويأتي إطلاق الميزة في وقت توفر فيه تطبيقات منافسة، مثل "تيليغرام" و"سيغنال"، خاصية جدولة الرسائل منذ فترة، مما يعكس تأخر التطبيق المملوك لشركة "ميتا" في طرح هذه الخدمة.