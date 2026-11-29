وتهدف الأدوات الجديدة إلى تمكين صناع المحتوى من إنتاج مقاطع فيديو بجودة احترافية، وتسهيل نشر المحتوى الأصلي، وزيادة فرص تحقيق الأرباح.

وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها مباشرة عبر المنصة، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

ويتمثل أبرز التحديثات في محرر وسائط مطور، يتيح تسجيل الفيديو على مراحل، واستخدام تقنية "الشاشة الخضراء"، التي تسمح باستبدال خلفيات التصوير بأخرى يختارها المستخدم.

كما يوفر المحرر الجديد مجموعة من الأدوات، تشمل:

تحويل الفيديوهات الأفقية إلى عمودية.

إنشاء التعليقات النصية تلقائيا.

قص مقاطع الفيديو وإضافة النصوص.

اختيار صور مصغرة مخصصة.

تعديل الصور قبل النشر.

ويتيح التحديث الجديد أيضا إضافة ما يصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في المنشور الواحد، مع إمكانية تصفحها أفقيا.

وقالت "إكس" إن هذه الخاصية تستهدف تسهيل مشاركة ملخصات الفعاليات، والمشاهد التي تجري خلف الكواليس، وإطلاق المنتجات، مشيرة إلى أن إتاحة المزايا الجديدة تختلف من منطقة إلى أخرى.

وكانت المنصة قد أطلقت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، خاصية "قص الفيديو"، التي تتيح للمستخدمين اقتطاع أجزاء من مقاطع الفيديو الطويلة، وإضافة تعليقاتهم الخاصة إليها ونشرها دون مغادرة المنصة.

وتتيح الخاصية الإشارة إلى صاحب الفيديو الأصلي وإرفاق رابط يقود إلى المحتوى الكامل، مع منح كل من ناشر المقطع وصاحب الفيديو الأصلي فرصة تحقيق أرباح من المشاهدات.