ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن سامسونغ عرضت نموذجا أوليا للروبوت على مجلس إدارتها الأسبوع الماضي، وتعتزم الكشف عنه للجمهور خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضع سامسونغ في منافسة مباشرة مع شركات بارزة في قطاع الروبوتات، بينها "يوني تري" الصينية و"تسلا" الأميركية و"بوسطن ديناميكس" التابعة لشركة "هيونداي موتور".

ويأتي الكشف المرتقب عن الروبوت بعد إنشاء سامسونغ، في يوليو الماضي، وحدة متخصصة تتولى الإشراف على أبحاث الروبوتات وتطويرها ووضع استراتيجيات إنتاجها وتسويقها تجاريا.

تحديات تقنية

وأوضح المصدر أن العرض الذي أقيم، الخميس، في مركز أبحاث الروبوتات التابع لسامسونغ في سول، ركز على قدرة الروبوت على التحكم في حركة جسمه بالكامل والتقاط الأشياء والتعامل معها باستخدام ذراعيه ويديه.

وتولي سامسونغ اهتماما خاصا بتطوير قدرات اليدين، التي تمثل أحد أبرز التحديات التقنية أمام الروبوتات الشبيهة بالإنسان، إذ يتعين عليها الإمساك بالأشياء وتدويرها وإعادة وضعها بدقة وموثوقية لأداء المهام داخل المصانع.

ورفضت سامسونغ التعليق على المعلومات المتعلقة بالنموذج الأولي.

وكان كريس هاوزر، رئيس مختبر الروبوتات في سامسونغ، قد أشار في سبتمبر الماضي إلى أن معدل نجاح الروبوتات في تنفيذ المهام الصناعية يجب أن يصل إلى 99.99 بالمئة حتى يعتمد عليها أصحاب المصانع في خطوط الإنتاج.

روبوتات للأعمال المنزلية

ولا تقتصر طموحات سامسونغ على الاستخدامات الصناعية، إذ تسعى الشركة على المدى الطويل إلى تطوير روبوتات قادرة على أداء الأعمال المنزلية ومساعدة كبار السن، بحسب هاوزر.

وكانت سامسونغ قد أعلنت، في مارس الماضي، أنها تستهدف تحويل مصانعها إلى منشآت تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وإدخال الروبوتات الشبيهة بالإنسان في عمليات التصنيع.

وتخطط الشركة لإنشاء خط لإنتاج هذه الروبوتات في مدينة غومي، جنوب شرقي كوريا الجنوبية، التي تضم مصانعها للهواتف الذكية، فيما تجري أبحاثا في مجال الروبوتات بالولايات المتحدة والصين واليابان.

كما أعلنت سامسونغ في وقت سابق من العام الجاري استعدادها لدراسة فرص الاستثمار والاستحواذ لتسريع تطوير الروبوتات وطرحها تجاريا، بعدما أصبحت في عام 2024 أكبر مساهم في شركة "رينبو روبوتكس" الكورية الجنوبية.