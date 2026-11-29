وغالبا ما تتراجع آثار هذه الظاهرة خلال النصف ساعة الأولى من الاستيقاظ، إلا أن مدتها تختلف من شخص إلى آخر، تبعا لعدد ساعات النوم وتوقيت الاستيقاظ وطبيعة المهام التي يؤديها.

لماذا يتباطأ التفكير بعد الاستيقاظ؟

أظهرت مراجعة علمية، نشرت في دورية "نيتشر آند ساينس أوف سليب"، أن الأداء الذهني في بعض الاختبارات عاد إلى مستواه الطبيعي خلال 15 إلى 30 دقيقة من الاستيقاظ، بينما استغرق التعافي الكامل وقتا أطول في تجارب أخرى.

وتشير المراجعة إلى أن قلة النوم والاستيقاظ خلال ساعات الليل، التي يكون فيها الجسم مهيأ للنوم وفقا لساعته البيولوجية، قد يزيدان من حدة هذه الظاهرة.

وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة لدى الأشخاص الذين يضطرون إلى قيادة السيارات أو اتخاذ قرارات سريعة أو أداء مهام تتطلب مستويات عالية من التركيز فور الاستيقاظ.

كيف يساعد ضوء الصباح؟

يؤدي التعرض للضوء الطبيعي دورا مهما في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، المسؤولة عن تحديد مواعيد النوم واليقظة.

وكشفت دراسة شملت 507 طلاب في جامعة واشنطن أن التعرض لفترات أطول لضوء النهار ارتبط بتقديم توقيت الساعة البيولوجية، بينما ارتبط التعرض للضوء خلال ساعات المساء بتأخيرها.

لكن الدراسة لم تختبر بصورة محددة تأثير التعرض للضوء خلال أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ.

ويمكن أن يساعد فتح الستائر أو الخروج إلى ضوء النهار في الصباح على تنظيم دورة النوم واليقظة، فيما يظل الحصول على قسط كاف من النوم والالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ من أهم العوامل التي تدعم التركيز والنشاط الذهني طوال اليوم.