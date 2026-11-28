ورفعت شركة "أوبن إيه آي"، الجمعة، دعوى قضائية مضادة ضد "آبل"، متهمة إياها بسرقة أسرار تجارية وممارسة ضغوط على موردين مشتركين، بهدف عرقلة دخولها سوق الأجهزة الذكية.

وجاءت الدعوى، التي قدمت إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ردا على دعوى رفعتها "آبل" في 10 يوليو الماضي، اتهمت فيها "أوبن إيه آي" واثنين من موظفيها السابقين بسرقة أسرار تجارية.

وقالت "آبل"، لوكالة فرانس برس، إن الخطوة التي اتخذتها "أوبن إيه آي" تمثل "محاولة واضحة لصرف الانتباه عن جوهر الدعوى" التي رفعتها ضدها.

وأضافت أن الوثائق التي حصلت عليها خلال الإجراءات القضائية أظهرت استخدام موظفيها السابقين مئات الملفات السرية عند انتقالهما للعمل لدى الشركة المطورة لبرنامج "تشات جي بي تي".

من الشراكة إلى المنافسة

وتأتي المواجهة القضائية بعدما تحولت العلاقة بين الشركتين، اللتين تجمعهما شراكة منذ دمج "تشات جي بي تي" في منتجات "آبل" عام 2024، إلى منافسة مباشرة في سوق الأجهزة الذكية.

وتستعد "أوبن إيه آي" لإطلاق أول أجهزتها المصممة خصيصا لبرنامجها الذي يستخدمه 1.2 مليار شخص أسبوعيا، بالتعاون مع استوديو جوني آيف، المسؤول السابق عن التصميم في "آبل".

وبحسب وثيقة قضائية، لن يُطرح أول جهاز للشركة، وهو مكبر صوت صغير من دون شاشة، قبل نهاية فبراير 2027.

ويأتي ذلك وسط منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ وسعت "أمازون" نطاق إتاحة مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي "أليكسا+"، فيما تستعد "ميتا" لإطلاق جهازها الصغير "ميوز تشارم" في ديسمبر المقبل.

وبدأت "آبل"، منذ منتصف نوفمبر، بيع أول شاشة مخصصة للمنازل الذكية.

اتهامات بمنافسة غير عادلة

واتهم محامو "أوبن إيه آي" شركة "آبل" بالسعي إلى "ممارسة منافسة غير عادلة بشتى الوسائل"، من خلال الضغط على الموردين المشتركين ومطالبتهم بالكشف عن تفاصيل المشاريع والموظفين المكلفين بتنفيذها.

وأشار المحامون إلى أن بعض الموردين أعربوا عن "خشيتهم من فقدان عقودهم مع آبل"، ما دفعهم إلى نقل اجتماعاتهم مع "أوبن إيه آي" أو تأجيلها.

وبحسب الدعوى، خصص أحد الموردين فريقا يعمل ليلا لتنفيذ مشاريع "أوبن إيه آي"، فيما تراجع آخر عن تنفيذ مهام كانت مقررة "بسبب تهديدات من شركة آبل".

في المقابل، أكدت "آبل" أن مورديها أحرار في التعامل مع الشركات المنافسة، شرط الحفاظ على سرية المعلومات والتقنيات التي طورتها بالتعاون معهم.

واتهمت الشركة "أوبن إيه آي" بمحاولة الحصول على تقنية سرية لمعالجة الأسطح المعدنية من أحد الموردين، عبر إيهامه بأنها حصلت على موافقتها.

صراع على الأسرار والموظفين

كما اتهمت "أوبن إيه آي" موظفا سابقا لديها، عاد للعمل في "آبل" بعد 6 أشهر، بإرسال عشرات الوثائق المتعلقة بنموذج أولي إلى حساباته الشخصية، قبل عرض مشاريع الشركة على مسؤولين تنفيذيين في "آبل".

وردت "آبل" بأنها أجرت تحقيقا بشأن هذه الاتهامات، لكنها لم تتوصل إلى أدلة تثبت صحتها.

وامتد الخلاف إلى سياسات استقطاب الموظفين، إذ اعترض محامو "أوبن إيه آي" على بند يمنع موظفي "آبل" السابقين من محاولة استقطاب زملائهم لمدة عام بعد مغادرة الشركة.

كما اتهموا "آبل" بدفع موظفيها إلى دمج ملفات العمل مع حساباتهم الشخصية على خدمة التخزين السحابي "آي كلاود"، بما يتيح اتهامهم لاحقا بالسرقة عند مغادرتهم الشركة.

ونفت "آبل" هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تدرب موظفيها على الفصل بين الملفات المهنية والشخصية، وأن عقودها لا تمنعهم من الانتقال للعمل لدى شركات منافسة.

وفي أكتوبر الماضي، تعهدت "أوبن إيه آي" بعدم استخدام المعلومات التي تقول "آبل" إنها تشكل أسرارا تجارية، بعدما أشار القاضي إلى احتمال إصدار أمر قضائي يمنع استخدامها حتى موعد المحاكمة.