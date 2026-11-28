ونقل موقع "ساينس أليرت" عن عالم الحاسوب إيوانيس بافليديس، من جامعة هيوستن الأميركية، قوله: "تتطلب القيادة انتباها مستمرا واتخاذ قرارات واستعدادا للاستجابة".

وأضاف بافليديس: "قد يكون الجسم جالسا أثناء القيادة، لكن العقل يعمل، والقلب يعكس هذه المتطلبات".

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "ديجيتال بابليك هيلث"، راقب بافليديس وزملاؤه 57 مشاركا بالغا، بينهم 30 رجلا و27 امرأة، بمتوسط عمر بلغ 26.2 عاما، على مدار أسبوع كامل.

وخلال هذا الأسبوع، ارتدى كل مشارك ساعة "أبل ووتش" لتسجيل معدل ضربات قلبه، بينما تولت الهواتف الذكية وأجهزة مثبتة داخل سيارات المشاركين في التجربة جمع معلومات أخرى حول تحركاتهم وأنشطتهم اليومية من الصباح حتى المساء.

وإجمالا، وعلى مدار نحو 3 آلاف ساعة من المراقبة، أمضى المشاركون أكثر من 300 ساعة في القيادة، موزعة على نحو ألف رحلة منفصلة.

وفي المجمل، أمضى المشاركون 10.4 بالمئة من الوقت الخاضع للمراقبة في القيادة، ونسبة صغيرة منه في ممارسة الأنشطة البدنية بلغت 3.2 بالمئة، بينما استحوذت الأنشطة المختلفة التي تتسم بقلة الحركة، باستثناء القيادة، على معظم الوقت المسجل، بنسبة 86.4 بالمئة.

لكن رغم إمكانية تصنيف الوقت الذي قضاه المشاركون في ممارسة أنشطتهم بسهولة، فإن البيانات المتعلقة بقلوبهم كشفت عن قصة مختلفة.

ففي حين كانت متوسطات معدلات ضربات القلب لدى المشاركين متشابهة أثناء القيادة والأنشطة الأخرى التي تتسم بقلة الحركة، ظهر اختلاف ملحوظ في أحد أنماط نشاط القلب.

وخلال الأنشطة الأخرى التي تتسم بقلة الحركة، ظلت معدلات ضربات قلب المشاركين أعلى من المعدل الأساسي أثناء الراحة، وهو تقدير لأدنى معدل لضربات القلب لديهم خلال فترات الراحة، وذلك على مدار 81 بالمئة من وقت النشاط الخاضع للمراقبة.

إلا أنه أثناء القيادة، ارتفعت هذه النسبة إلى 94 بالمئة من وقت القيادة الخاضع للمراقبة.

وبعبارة أخرى، ظلت معدلات ضربات القلب مرتفعة بصورة أكثر استمرارية، مع انخفاض عدد المرات التي تباطأت فيها ضربات القلب لتعود إلى معدلها أثناء الراحة.

كما تذبذبت معدلات ضربات قلب المشاركين ضمن نطاق أضيق أثناء القيادة، وعادت إلى معدلها الأساسي بوتيرة تعادل نحو نصف وتيرة عودتها خلال الأنشطة الأخرى التي تتسم بقلة الحركة.

ورُصدت هذه الاختلافات خلال أيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع على حد سواء، مما يشير إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها ببساطة باختلاف طبيعة الأنشطة التي يمارسها الأشخاص خلال أسبوع العمل.

وأوضح الباحثون في دراستهم أن "القيادة تضع القلب في نمط عمل متميز ومستمر مقارنة بمعدله الأساسي أثناء الراحة".

وأضافوا: "لا يكمن الاختلاف الرئيسي عن سلوكيات قلة الحركة الأخرى في متوسط مستوى تنشيط القلب، بل في نمطه الزمني، إذ يظل نشاط القلب المرتبط بالقيادة أعلى من المستوى الأساسي بصورة أكثر استمرارية، ويتذبذب ضمن نطاق أضيق، ويعود إلى المستوى الأساسي بوتيرة أقل".

لماذا تؤثر القيادة على القلب؟

قد تعود نتائج الدراسة إلى أن الظروف الخاصة بالقيادة تفرض مستوى معينا ومستمرا من اليقظة والتحكم، وأن الحفاظ على هذا الجهد والتركيز يؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية يمكن رصدها من خلال نبضات القلب.

وكتب مؤلفو الدراسة: "أحد التفسيرات المحتملة هو أن القيادة تمثل نمطا سلوكيا أكثر تقييدا، يتضمن مجموعة متجانسة نسبيا من المتطلبات المتعلقة بالانتباه والإدراك والحركة، ويرتبط، وفقا لبيانات المراقبة الحالية، بمستوى أكثر استقرارا من نشاط القلب بعد أخذ المعدل الأساسي في الاعتبار".

وأوضحوا أنه: "في المقابل، تشمل السلوكيات التي تتسم بقلة الحركة، باستثناء القيادة، مجموعة أوسع من المواقف التي تتطلب حركة محدودة، وبالتالي تتيح مجالا أكبر للعوامل الفردية والزمنية للتأثير في التباينات المتبقية".

ورغم عدم وجود أدلة في الدراسة تشير إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات ضربات القلب أثناء القيادة ضار بالضرورة، فإن احتمال حدوث أضرار صحية يظل قائما، بحسب الباحثين.

وفي الظروف العادية، مثل ممارسة النشاط البدني، يُنظر عادة إلى ارتفاع معدل ضربات القلب باعتباره مؤشرا إيجابيا، إذ يحفز مجموعة من التكيفات الفسيولوجية التي تعزز اللياقة القلبية والتنفسية.

وبيّن بافليديس أنه: "عندما يعمل القلب بجهد أكبر أثناء ممارسة الرياضة، فإن ذلك يُعد أمرا إيجابيا بشكل عام، لكن عندما يعمل القلب بجهد أكبر بينما نجلس خلف مقود السيارة، فإننا لا نحصل على أي من فوائد ممارسة الرياضة. وعندما يحدث ذلك لفترات طويلة، يوما بعد يوم، يتعين علينا أن نتساءل عن العواقب الصحية على المدى الطويل".