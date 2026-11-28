وقال سكوت آرونسون، أحد أبرز علماء الحاسوب النظري، لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن هناك "شائعات مدعومة بشهادات موثوقة" تفيد بأن نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي حققت تقدما في حل مسائل رياضية عمرها عقود، تتعلق بالطرق التي يستخدمها العالم لتشفير المعلومات السرية.

واعتمادا على طبيعة ما تم اكتشافه، فمن المحتمل أن يصبح بإمكان قراصنة الإنترنت، وغيرهم من الأشخاص، في غضون فترة وجيزة، فك تشفير الاتصالات السرية حول العالم بسهولة أكبر، بما يشمل، على سبيل المثال، المعاملات المصرفية والمراسلات الدبلوماسية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة، حسبما ذكر آرونسون.

وفي حال حدوث ذلك، قد تضطر أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الحكومية والمصارف والشركات الخاصة إلى تحديث الأسس التي تقوم عليها أنظمة اتصالاتها بشكل مفاجئ وسريع للغاية، وإلا فإنها ستواجه خطر انكشاف معلومات بالغة الحساسية على نطاق واسع.

وتنبع مخاوف آرونسون وخبراء آخرين من سلسلة من الإنجازات الرياضية التي أعلنت عنها شركات رائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الماضية.

ومعظم هذه الإنجازات عبارة عن اختراقات في مسائل رياضية مجردة، لكنها تشير، بالنسبة إلى الخبراء في هذا المجال، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يتمتع بقدرات كافية لحل مسائل كان معظمهم يعتقد أنها ستظل مستعصية على الحل في المستقبل المنظور.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب آرونسون أنه "شبه متأكد، استنادا إلى مصادر موثوقة متعددة، من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي تخفي حاليا اكتشافا مدويا واحدا أو أكثر في مجال التشفير".

من جانبه، قال ستيفن مردوخ، أستاذ علوم الحاسوب في كلية لندن الجامعية: "لقد ثبت بالتأكيد، في هذه المرحلة، خطأ الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي غير قادر على تحقيق أي إنجاز رياضي ذي أهمية، ولذلك لم يعد واضحا أين تكمن حدود قدراته".

وخلال حديث لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4"، الجمعة، قال عالم الرياضيات ماركوس دو سوتوي: "لا نعرف التداعيات الأوسع للعديد من هذه الاكتشافات، ولا ما تعنيه بالنسبة إلى التشفير".

وأضاف دو سوتوي: "لم يتحدث أحد عن المسألة التي تقع في صميم حماية جميع أسرارنا الإلكترونية. لماذا لا يتحدث أحد عن هذه المسألة؟ بدأ بعضنا يفكر في احتمال أنهم تمكنوا بالفعل من حلها، وبطبيعة الحال، فإن تداعيات ذلك ستكون هائلة إلى درجة أن الجميع ربما آثروا التكتم عليها".

تهديد يسبق الحوسبة الكمومية

تستعد المؤسسات والمصارف وأجهزة الاستخبارات منذ عدة سنوات لاحتمال ظهور قدرات متقدمة لفك التشفير، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".

ويعود ذلك إلى أن الحواسيب الكمومية، عند تطويرها إلى المستوى المطلوب، ستكون قادرة على كسر الخوارزميات التي يعود تاريخها إلى عقود، والتي تستند إليها العديد من أشكال التشفير المستخدمة حاليا.

لكن وصول الحواسيب الكمومية إلى مستوى يسمح لها بتحقيق ذلك لا يزال يتطلب سنوات، وليس أسابيع أو أشهرا.

ووفق مردوخ فإن العديد من الحكومات وشركات التكنولوجيا تعمل على الانتقال إلى معايير تشفير أكثر تطورا، بحيث تكون محصنة ضد قدرات الحواسيب الكمومية، إلا أن هذه العملية تسير ببطء.

وأوضح أن "الموعد المستهدف كان في حدود عام 2032، وكان من المرجح أصلا عدم الالتزام به".

إلا أن مردوخ وآرونسون وخبراء آخرين يعتقدون الآن أن العالم قد يشهد تطورات مفاجئة في فهمه لعلم التشفير، وأن هذه التطورات قد تحدث قريبا.

سيناريوهان محتملان

لا تزال طبيعة هذه الاكتشافات المحتملة غير واضحة، إذ يعتقد آرونسون وخبراء آخرون أن ما قد يكون حدث يتمثل في أحد احتمالين: إما أن الذكاء الاصطناعي توصل إلى طريقة جديدة لكسر التشفير، أو أنه أثبت، على العكس من ذلك، عدم وجود مثل هذه الطريقة المختصرة.

وقد يتحقق ذلك من خلال تفكيك نماذج الذكاء الاصطناعي للأسس الرياضية التي تقوم عليها تقنيات التشفير وتحليلها، وهي أسس لم تكن مفهومة بالكامل حتى الآن.

وفي حال تمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق ذلك، فقد يجد طريقة لفك تشفير كميات هائلة من البيانات السرية، وبالتالي كشفها.

لكن في المقابل، قد يثبت أيضا أن هذه المعلومات تتمتع بمستوى من الأمان يفوق ما كان يُعتقد سابقا.

ويستخدم العالم أشكالا متعددة من التشفير، تستند إلى خوارزميات مختلفة، ولذلك تتباين التكهنات بشأن طبيعة الاكتشافات التي ربما تم التوصل إليها، وبالتالي الأنظمة التي قد تتأثر بها.