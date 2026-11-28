وبحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن اتساع الثقب هذا العام يعود إلى قوة الدوامة القطبية، التي أبقت درجات الحرارة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي منخفضة لفترة أطول من المعتاد.

25 مليون كيلومتر مربع

بلغ متوسط مساحة ثقب الأوزون نحو 25 مليون كيلومتر مربع خلال الفترة الممتدة بين 7 سبتمبر و13 أكتوبر، التي تشهد عادة أشد مراحل استنزاف الأوزون.

ويأتي هذا الاتساع بعد موسم 2025، الذي صنفته وكالة الفضاء الأوروبية خامس أصغر موسم من حيث مساحة الثقب منذ عام 1992.

ويحدد العلماء مساحة ثقب الأوزون بقياس المنطقة التي ينخفض فيها تركيز الأوزون عن مستوى معين.

وتؤدي طبقة الأوزون دورا حيويا في حماية الحياة على الأرض، من خلال امتصاص جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس.

لماذا اتسع الثقب؟

يعزو العلماء اتساع ثقب الأوزون هذا العام إلى قوة الدوامة القطبية، وهي نظام من الرياح يعزل الهواء شديد البرودة فوق القارة القطبية الجنوبية.

ومع انخفاض درجات الحرارة، تتشكل سحب في طبقة الستراتوسفير، تهيئ الظروف اللازمة لتنشيط مركبات الكلور التي تسرّع تدمير جزيئات الأوزون مع عودة ضوء الشمس خلال فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن استمرار الدوامة القطبية القوية لفترة أطول من المعتاد هذا العام أسهم في إطالة موسم استنزاف الأوزون.

التعافي مستمر

ورغم اتساع الثقب خلال عام 2026، فإن القياسات طويلة الأمد تشير إلى استمرار تعافي طبقة الأوزون، إذ يتأثر حجم الثقب سنويا بتقلبات الظروف الجوية.

وتواصل تركيزات المواد الكيميائية المستنزفة للأوزون انخفاضها في الغلاف الجوي، بفضل القيود الدولية التي فرضها بروتوكول مونتريال.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن مستويات الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية قد تعود إلى مستويات عام 1980 خلال ستينيات القرن الحالي.

ويؤكد ذلك أن اتساع الثقب خلال موسم واحد لا يعني بالضرورة تراجع مسار التعافي، الذي يقاس على مدى عقود وليس من عام إلى آخر.