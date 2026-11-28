ويعتمد تحديد ما إذا كان الشاي الأخضر أو القهوة يمنحك دفعة أكبر من الطاقة على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وعلى الرغم من تفاوت محتوى الكافيين، فإن القهوة تحتوي عموما على كمية أكبر منه في الحصة الواحدة، إذ تحتوي على نحو 80 إلى 100 ميليغرام من الكافيين لكل 237 ميليلترا، مقارنة بما يتراوح بين 25 و50 ميليغراما في الكمية نفسها من الشاي الأخضر.

وقالت ناتاشا بويان، طبيبة الأسرة والمديرة الطبية الوطنية في مؤسسة "وان ميديكال"، لموقع "هيلث" الطبي: "إن التركيز الأعلى للكافيين في القهوة يمنح الأشخاص دفعة أسرع وأكبر من الطاقة".

وفي حين أن الشاي الأخضر قد لا يمنح الجسم دفعة فورية من النشاط، فإنه يحتوي على مركبات تساعد في الحفاظ على اليقظة لفترة أطول.

ونقل موقع "هيلث" عن أليسون سويغارد، اختصاصية التغذية المعتمدة في مؤسسة "سي في ويل بيينغ"، قولها: "يحتوي الشاي الأخضر على إل- ثيانين، وهو حمض أميني يمكن أن يعزز اليقظة، ويقلل من الشعور بالتوتر والارتجاف".

عوامل أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار

عندما يتعلق الأمر بمستويات الطاقة لدى كل شخص، وكيفية شعوره بعد تناول القهوة أو الشاي الأخضر، أوضحت سويغارد أن "قدرة الفرد على تحمل الكافيين، وجودة النوم، وتناول الطعام، ومستويات القلق، عوامل أكثر أهمية من نوع المشروب نفسه".

وأوضحت ميشيل روثنشتاين، اختصاصية التغذية المتخصصة في الوقاية من أمراض القلب لدى مؤسسة "إنتايرلي نوريشد"، أن هناك عاملا آخر ينبغي مراعاته، وهو المدة التي يبقى فيها الكافيين داخل الجسم.

وفي حديث لموقع "هيلث" قالت روثنشتاين: "قد يشعر الأشخاص الذين تستقلب أجسامهم الكافيين بسرعة بتأثير منبه أخف وأقصر أمدا عند تناول القهوة، بينما قد يشعر الأشخاص الذين تستقلب أجسامهم الكافيين ببطء بالتوتر والارتجاف، أو يلاحظون استمرار تأثيره لفترة أطول".

ويعتبر الشعور باليقظة دون الإصابة بالتوتر أو الارتجاف ما يبحث عنه معظم الأشخاص عند الاختيار بين الشاي الأخضر والقهوة أو غيرهما من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، إلا أن حساسية الجهاز الهضمي تُعد عاملا مهما آخر ينبغي أخذه في الاعتبار.

وبحسب سويغارد فإن القهوة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، أو الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي.

فضلا عن ذلك، يمكن أن يعمل الكافيين كمدر خفيف للبول ومهيج للمثانة، ما قد يزيد من الإلحاح البولي وتكرار الحاجة إلى التبول لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاهه، أو المصابين بحالات صحية مثل اضطرابات قاع الحوض.

وبينت سويغارد أن الشاي الأخضر، بفضل احتوائه على كمية أقل من الكافيين، قد يكون ألطف على المثانة والمعدة.

واختتمت سويغارد بالقول: "الخيار الأفضل هو المشروب الذي يجعلك تشعر بأفضل حال عند تناوله، دون أن يتسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها".