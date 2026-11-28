واستخدم الباحثون مركبة غاطسة يجري التحكم فيها عن بعد، تعرف باسم "جيسون/ميديا"، لاستكشاف جدران الخندق المحيطة بمنطقة "تشالينجر ديب"، التي تضم أعمق نقطة معروفة في قاع محيطات العالم.

وتمكنت المركبة من رصد وجمع عينات من فتات الصخور والزجاج البركاني، قال الباحثون إنها تشكل دليلا واضحا على حدوث ثوران بركاني انفجاري.

وقال عالم الجيولوجيا روبرت ستيرن، الأستاذ الفخري بجامعة تكساس في دالاس والمعد الرئيسي للدراسة المنشورة في دورية "فرونتيرز إن إيرث ساينس"، إن أبرز نتائج البحث تتمثل في اكتشاف نشاط بركاني حديث قرب الخندق.

وأضاف ستيرن، في تصريحات لوكالة رويترز: "فتات الصخور البركانية معروف جيدا من الانفجارات البركانية على اليابسة وحتى في المياه الضحلة للمحيط، لكن لم يكتشف من قبل وجوده على عمق كهذا".

اكتشاف في موقع غير معتاد

وتشكل خندق ماريانا نتيجة حركة الصفائح التكتونية، وتحديدا عملية تعرف باسم "الاندساس"، تنزلق خلالها إحدى الصفائح المكونة للقشرة الأرضية تحت صفيحة أخرى.

وعادة ما تتشكل البراكين الكبيرة فوق مناطق الاندساس، على مسافة تتراوح بين 200 و300 كيلومتر من الخنادق المحيطية، لكن الصخور البركانية التي اكتشفها الباحثون كانت موجودة داخل الخندق نفسه.

واستكشفت المركبة الغاطسة منطقة جيولوجية تمتد لمسافة 550 كيلومترا، خلال مهمة تضمنت 10 غطسات، أجريت 7 منها بالقرب من "تشالينجر ديب"، فيما أجريت الغطسات الثلاث الأخرى في مياه أقل عمقا قرب جزيرة غوام بسبب الظروف الجوية.

لغز الانفجارات في الأعماق

وأظهرت العينات التي جمعها الباحثون وجود قطع صخرية مكسورة وزجاج بركاني متماسك داخل مادة دقيقة الحبيبات.

وقال ستيرن: "هذا بلا شك نتاج ثوران بركاني. لم نشهد أي ثوران، ولم نعثر بعد على الفتحات التي اندفعت منها الصخور البركانية".

وأوضح أن عمر الصخور المكتشفة لم يحدد بعد، لكنها تبدو حديثة من الناحية الجيولوجية.

ويسعى الباحثون حاليا إلى فهم كيفية حدوث الانفجارات البركانية على هذه الأعماق، رغم ضغط المياه الهائل، الذي يجعل طبيعة الثوران مختلفة عما يحدث على اليابسة أو في المياه الضحلة.