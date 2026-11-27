واستندت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا ونشرت في دورية "ذا لانسيت بابلك هيلث"، إلى تحليل بيانات 74 دراسة سابقة، شملت أكثر من 4.2 مليون شخص من 30 دولة.

وأظهرت النتائج أن ممارسة الرياضة خلال أوقات الفراغ ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالأقل نشاطا، في حين ارتبطت المستويات المرتفعة من النشاط البدني المهني بزيادة الخطر بنسبة 20 بالمئة.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج ترصد ارتباطات، ولا تثبت أن العمل البدني الشاق يسبب الخرف.

وتراوحت أعمار المشاركين بين 45 و93 عاما، وامتدت المتابعة لنحو عشر سنوات، وشملت رصد أنواع مختلفة من الخرف، بينها ألزهايمر وال

وبحسب الباحثين، تتيح الرياضة في أوقات الفراغ تحكما أكبر في شدة النشاط وطبيعته، وقد توفر فرصا للتواصل الاجتماعي وتخفيف الضغوط النفسية.

أما الأعمال البدنية الشاقة، فقد تتطلب تكرار الحركات والوقوف طويلا ورفع الأوزان الثقيلة، مع محدودية الوقت المتاح للراحة والتعافي.

وطرح الباحثون تفسيرات محتملة للارتباط الذي رصدوه، من بينها الضغوط النفسية والاجتماعية، وضعف التحكم في ظروف العمل، والتعرض للضوضاء وتلوث الهواء. كما قد تقلل ساعات العمل الطويلة والإرهاق فرص ممارسة الرياضة خارج العمل.

وأظهر التحليل أن زيادة النشاط الرياضي في أوقات الفراغ ارتبطت بانخفاض تدريجي في خطر الخرف، قبل أن تستقر الفوائد عند مستوى معين. وفي المقابل، ارتبط ارتفاع المجهود البدني المهني بزيادة الخطر، قبل استقراره أيضا.

وأشار الباحثون إلى قيود في الأدلة المتاحة، أبرزها اعتماد معظم الدراسات على تقديرات المشاركين لنشاطهم البدني، إلى جانب محدودية البيانات المتعلقة بالأعمال المنزلية والتنقل.

وشددوا على أهمية تحسين ظروف العمل، وتقليل المخاطر المهنية، وإتاحة وقت للتعافي، وتوفير أماكن آمنة لممارسة الرياضة.