وجاء تقديم العلاج في معهد برجيل للأورام بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، لمريضة إماراتية تبلغ من العمر 61 عاما، شخصت بسرطان البنكرياس المتقدم، واستمر المرض في التطور رغم تلقيها علاجات كيميائية سابقة.

وأجرى الفريق الطبي فحوصات جينية متقدمة على الورم، كشفت عن تغيرات جينية مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية وتكاثرها، ما ساعد على تحديد خيار علاجي يتناسب مع حالة المريضة. وبدأت المريضة بتلقي الدواء، وتشهد حالتها تحسناً مع العلاج، فيما تواصل تلقيه ضمن خطة علاجية تمتد لأشهر، مع متابعة طبية منتظمة لتقييم الاستجابة ومراقبة الآثار الجانبية المحتملة.

ويُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان شراسة وصعوبة في العلاج، إذ غالباً ما يُكتشف في مراحل متقدمة، بعد أن يكون المرض قد انتشر أو أصبح غير قابل للاستئصال الجراحي، كما يتميز بسرعة تطوره ومحدودية الخيارات العلاجية في مراحله المتقدمة، ما يجعل تطوير علاجات تستهدف الخصائص الجزيئية للورم من التطورات المهمة في مواجهة المرض.

علاج يستهدف نمو الخلايا السرطانية

حصل دواء "راسونك" على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أغسطس 2026، لعلاج البالغين المصابين بسرطان البنكرياس المتقدم الذين سبق لهم تلقي علاج جهازي واحد على الأقل، وفقاً للمعايير المحددة للموافقة. ويعمل الدواء على تثبيط بروتينات RAS، التي تؤدي دوراً أساسياً في إرسال الإشارات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية وانقسامها، بما يساعد على تعطيل الآليات التي تدعم نمو الورم وانتشاره. وعلى خلاف العلاج الكيميائي التقليدي الذي يؤثر في الخلايا سريعة الانقسام، يستهدف الدواء آليات محددة مرتبطة بنمو الخلايا السرطانية.

واستندت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى نتائج تجربة المرحلة الثالثة "RASolute 302"، التي شملت 500 مريض مصاب بسرطان البنكرياس النقيلي، تطور المرض لديهم بعد تلقي علاج سابق. وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط البقاء على قيد الحياة بلغ 13.2 شهراً لدى المرضى الذين تلقوا الدواء، مقارنة بـ6.7 أشهر لدى المرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي، فيما بلغ متوسط الفترة التي عاشها المرضى دون تقدم المرض 7.2 أشهر، مقابل 3.6 أشهر. كما سجلت الدراسة معدل استجابة للورم بلغ 30% لدى المرضى الذين تلقوا الدواء، مقارنة بـ11% لدى المرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي، ما يعكس تحسناً في الاستجابة العلاجية لدى المرضى المشمولين بالدراسة.

وتشير هذه النتائج إلى أهمية الدواء بوصفه خياراً علاجياً جديداً للمرضى المؤهلين، خصوصاً الذين لم تحقق العلاجات السابقة النتائج المرجوة لهم، مع اختلاف الاستجابة للعلاج من مريض لآخر وفقاً لطبيعة الورم والحالة الصحية.

ويُؤخذ الدواء على شكل أقراص عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، بدلاً من الحاجة إلى تلقي العلاج عن طريق الوريد، مع استمرار المتابعة الطبية المنتظمة لتقييم الاستجابة للعلاج ومراقبة الآثار الجانبية المحتملة، التي تشمل الطفح الجلدي والإسهال والتهاب الفم والغثيان والتعب والقيء.

الطب الدقيق يفتح آفاقاً جديدة للعلاج

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، إن تقديم هذا الدواء للمرة الأولى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة في تطوير خيارات علاج سرطان البنكرياس، الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان صعوبة في العلاج، خصوصاً في مراحله المتقدمة. وأضاف أن التطورات العلمية الحديثة تتيح آفاقاً جديدة من خلال أدوية تستهدف الآليات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية بصورة أكثر دقة، مشيراً إلى أن النتائج السريرية المشجعة تمثل تقدماً مهماً للمرضى الذين لم تحقق العلاجات الكيميائية السابقة النتائج المرجوة لهم.

وأوضح الشامسي أن تقديم هذا الدواء يعكس التزام معهد برجيل للأورام والقطاع الصحي في دولة الإمارات بتوفير أحدث الخيارات العلاجية المتاحة عالمياً للمرضى داخل الدولة، مؤكداً الجهود الطبية المبذولة لتوسيع استخدام الفحوصات الجينية المتقدمة التي تساعد الأطباء على اختيار العلاج الأنسب لكل مريض، بدلاً من الاعتماد على نهج علاجي واحد لجميع الحالات.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات تتيح التعرف على التغيرات الجينية المسؤولة عن نمو السرطان، واختيار الأدوية التي تستهدفها بصورة أكثر تحديداً، بما يعزز فرص الاستفادة من العلاجات المبتكرة، ويسهم في تقديم رعاية تراعي طبيعة المرض واحتياجات كل مريض.

ويأتي تقديم العلاج في إطار جهود أبوظبي لتعزيز خدمات علاج السرطان المتقدمة، وتوفير خيارات علاجية مبتكرة تلائم احتياجات المرضى، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً للرعاية الصحية المتخصصة ودعم السياحة العلاجية.