وأعلنت شركة "نيري" الروسية إطلاق الخدمة بصورة تجريبية، بعد نحو عام من الكشف عن النماذج الأولية لما تطلق عليه اسم "المسيرات الحيوية"، التي تروج لاستخدامها في التصوير الجوي ومراقبة منشآت البنية التحتية.

وقالت الشركة إن طيورها نفذت أكثر من 100 رحلة خارج المختبر، والتقطت خلالها أكثر من ألف صورة جوية، فيما تجاوزت مدة أطول رحلة مسجلة 10 ساعات.

ويفتح المشروع الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل توظيف الكائنات الحية في مهام تؤديها الآلات، وما يرتبط بذلك من تحديات تقنية وأخلاقية وأمنية.

كيف يتحكم البشر في طيران الحمام؟

تعتمد التكنولوجيا على زرع أقطاب كهربائية متوافقة حيويا في دماغ الطائر، وربطها بمعدات إلكترونية صغيرة يحملها على ظهره، فيما تتولى كاميرا مثبتة على صدره التقاط الصور الجوية.

وبحسب الشركة، يمكن التأثير على حركة الطيور من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، دون الحاجة إلى تدريبها بالطرق التقليدية، مع إمكانية توجيهها عن بُعد من مسافات تتجاوز 100 كيلومتر.

وقال مؤسس الشركة، ألكسندر بانوف، إن الطيور أصبحت قادرة على الاستجابة لأوامر الإقلاع والهبوط والارتفاع، معتبرا الانتقال إلى التشغيل التجاري خطوة مهمة في تطوير الأنظمة التي تجمع بين الكائنات الحية والتكنولوجيا.

لكن القدرة على التأثير في سلوك الطائر لا تعني بالضرورة إمكانية التحكم الكامل في جميع حركاته أو ضمان استجابته في مختلف الظروف.

لماذا الحمام بدلا من الطائرات المسيرة؟

تراهن الشركة الروسية على قدرات الحمام الطبيعية في التحليق والملاحة الجوية وتجنب العقبات، وهي خصائص يسعى مهندسو الطائرات المسيرة إلى محاكاتها باستخدام أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي.

كما يعتمد الطائر على طاقته الحيوية في التحليق، خلافا للطائرات المسيرة الكهربائية التي تحد سعة بطارياتها من مدة طيرانها.

وتطرح الشركة خدماتها لمراقبة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والمنشآت الحضرية، فضلا عن الرصد البيئي.

وتبدأ تكلفة تصوير الكيلومتر المربع الواحد من 300 ألف روبل روسي، وهو مبلغ تقول الشركة إنه يقارب تكلفة الخدمات المماثلة باستخدام الطائرات المسيرة التقليدية.

وفي المقابل، يفرض استخدام الطيور تحديات مختلفة تتعلق بالرعاية الصحية والسلوك الطبيعي ومدى انتظام استجابتها للأوامر، فيما لم تخضع الجدوى الاقتصادية لهذه التكنولوجيا بعد لتقييم مستقل.

الحيوانات في الحروب والتجسس.. تاريخ طويل

توظيف الحيوانات في المهام العسكرية والاستخباراتية ليس أمرا جديدا، إذ استعانت بها الجيوش وأجهزة المخابرات على مدى عقود، مستفيدة من قدراتها الطبيعية.

فإلى جانب استخدام الخيول والفيلة في الحروب قديما، استعانت الجيوش خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية بالحمام الزاجل لنقل الرسائل، وبالكلاب في مهام الحراسة والاتصالات والبحث والإنقاذ.

وخلال الحرب الباردة، طورت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) كاميرات صغيرة يحملها الحمام لالتقاط صور لأغراض استخباراتية، لكن المشروع واجه صعوبات بسبب عدم القدرة على توجيه الطيور بدقة.

وفي عام 1964، بدأت الوكالة تجربة أخرى تمثلت في تزويد قطة بأجهزة تنصت، ضمن مشروع عُرف باسم "أكوستيك كيتي"، لكنه لم يتحول إلى وسيلة استخباراتية ناجحة.

ومنذ عام 1959، تعمل البحرية الأميركية على تدريب الدلافين وأسود البحر للمساعدة في اكتشاف الأجسام الغارقة والألغام البحرية وحماية المنشآت العسكرية.

وشاركت الدلافين المدربة بالفعل في عمليات مكافحة الألغام البحرية بميناء أم قصر العراقي خلال حرب عام 2003.

ويختلف المشروع الروسي عن هذه التجارب في سعيه إلى التأثير المباشر على سلوك الحيوان عبر التحفيز الكهربائي للدماغ، بدلا من الاعتماد على التدريب والقدرات الطبيعية وحدها.

من الاستخدام المدني إلى المخاوف الأمنية

رغم أن الشركة الروسية تطرح خدماتها لأغراض مدنية، فإن تطوير طيور تحمل كاميرات ويمكن التأثير على مسارات طيرانها يثير تساؤلات بشأن إمكانية استخدامها في أعمال المراقبة وجمع المعلومات لأغراض أمنية أو عسكرية.

كما يطرح المشروع تحديات قانونية تتعلق بالخصوصية ومدى انطباق القواعد المنظمة للتصوير الجوي على الكائنات الحية المزودة بمعدات إلكترونية.

وتقول الشركة إنها تلتزم بحماية خصوصية الأشخاص الذين يظهرون في الصور التي تلتقطها الطيور، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لطمس ملامح وجوههم قبل تسليم الصور للعملاء.

ومع ذلك، لا توجد أدلة مستقلة تثبت استخدام هذه التكنولوجيا بالفعل في عمليات عسكرية أو استخباراتية.

هل تتحول الكائنات الحية إلى آلات؟

يثير المشروع الروسي جدلا أخلاقيا يتجاوز تطبيقاته المحتملة، إذ يعتمد على تدخل جراحي في أدمغة كائنات حية بهدف توظيفها في أداء مهام يحددها البشر.

وتتعلق أبرز التساؤلات بمدى تأثير زراعة الأقطاب والتحفيز الكهربائي المتكرر على صحة الطيور وسلوكها الطبيعي، وما إذا كانت هذه الإجراءات تسبب لها الألم أو الإجهاد على المدى الطويل.

ورغم تأكيد الشركة اتباعها بروتوكولا أخلاقيا في التعامل مع الطيور، فإن إثبات سلامة هذه التكنولوجيا وكفاءتها يتطلب إجراء تقييمات علمية مستقلة.

وبينما سعى الإنسان على مدى عقود إلى تطوير آلات تحاكي قدرات الكائنات الحية، تطرح تجربة الحمام المسير اتجاها مختلفا يقوم على دمج التكنولوجيا في الكائنات نفسها، بما يثير تساؤلات بشأن الحدود التي ينبغي أن يقف عندها هذا النوع من الابتكار.