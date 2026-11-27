وذكرت وكالة بلومبرغ، الخميس، أن عملاق البرمجيات الألماني "إس إيه بي" يدرس إلغاء ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة، تمثل نحو 9 بالمئة من قوته العاملة، ضمن إعادة هيكلة مرتبطة بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الخطة لم تصبح قرارًا نهائيًا، ولا تقتصر الوظائف المحتمل إلغاؤها على المبرمجين، فإنها تسلط الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، وتطرح تساؤلات بشأن المهارات التي يحتاج إليها العاملون فيه لتعزيز فرصهم في سوق العمل.

المبرمجون المبتدئون الأكثر تأثرًا؟

لم تعد أدوات الذكاء الاصطناعي تقتصر على اقتراح أسطر من التعليمات البرمجية، بل أصبحت قادرة على كتابة أجزاء من البرامج واختبارها واكتشاف الأخطاء واقتراح حلول لها.

وهي مهام شكلت تقليديًا جزءًا أساسيًا من مسؤوليات المبرمجين المبتدئين، وأتاحت لهم اكتساب الخبرات اللازمة للترقي المهني.

وفي ورقة بحثية صدرت في نوفمبر 2026، تناول باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومايكروسوفت للأبحاث تأثير اعتماد أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 5 آلاف شركة متعددة الجنسيات.

ورصدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 29 بالمئة في معدل التوظيف الفصلي بالوظائف التقنية بعد عام من تبني هذه الأدوات لدى مجموعة الشركات التي شملها تحليل الأثر، دون تسجيل انخفاض مماثل في إجمالي أعداد العاملين.

وتركز التراجع في الوظائف المخصصة للمبتدئين، خصوصًا تلك التي تشكل كتابة التعليمات البرمجية الجزء الأكبر من مهامها.

وتطرح هذه النتائج تحديًا أمام الخريجين الجدد، الذين أصبح عليهم إثبات امتلاك مهارات تتجاوز القدرة على كتابة الأكواد.

كيف تعزز فرصك في سوق العمل؟

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد المبرمجين المبتدئين وخريجي تخصصات التكنولوجيا على التكيف مع المتغيرات الجديدة:

اتقن أساسيات البرمجة

لا تجعل قدرتك على كتابة البرامج مرهونة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واحرص على فهم الخوارزميات وهياكل البيانات وقواعد البيانات وكيفية عمل الأنظمة البرمجية.

فكلما زادت معرفتك بهذه الأساسيات، أصبحت أكثر قدرة على اكتشاف الأخطاء في الأكواد التي تنتجها الأدوات الذكية وتصحيحها.

تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي باحترافية

تدرب على استخدام أدوات المساعدة البرمجية، مثل "غيت هاب كوبايلوت" و"كيرسر"، في كتابة الأكواد وتحليلها واختبارها.

ولا تكتفِ بتوليد التعليمات البرمجية، بل تعلم كيفية توجيه هذه الأدوات، وتقييم الحلول التي تقترحها، والمفاضلة بينها، والتحقق من نتائجها.

ركز على حل المشكلات وليس كتابة الأكواد

تحتاج الشركات إلى مطورين قادرين على فهم المشكلات التي تواجه العملاء وتحويلها إلى حلول تقنية قابلة للتنفيذ.

لذلك، احرص على تطوير مهارات تحليل المتطلبات وتصميم الأنظمة واختيار التقنيات المناسبة، بدلًا من التركيز حصرًا على تعلم لغات برمجة إضافية.

اكتسب مهارات اختبار البرمجيات والأمن السيبراني

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأكواد، تزداد أهمية التحقق من سلامتها وموثوقيتها.

وتعلم كيفية إجراء الاختبارات الآلية واكتشاف الثغرات الأمنية وحماية البيانات، وهي مهارات تساعدك على تقديم قيمة تتجاوز مجرد إنتاج التعليمات البرمجية.

ابنِ سجلًا من المشروعات العملية

لا تعتمد على الشهادة الجامعية وحدها لإثبات قدراتك، بل اعمل على تطوير تطبيقات متكاملة، وانشر مشروعاتك على منصات مثل "غيت هاب"، وساهم في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر.

واحرص على توضيح المشكلات التي عالجتها، والقرارات التقنية التي اتخذتها، وكيفية اختبار الحلول التي طورتها.

اجمع بين البرمجة وتخصص آخر

يمكن أن يمنحك اكتساب معرفة متخصصة في مجالات مثل الخدمات المالية أو الرعاية الصحية أو الصناعة ميزة تنافسية.

فالمبرمج الذي يفهم طبيعة القطاع الذي يعمل فيه يكون أكثر قدرة على تحديد احتياجاته وتصميم حلول تناسبها.

هل فقد تعلم البرمجة أهميته؟

رغم التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرتها على رفع إنتاجية المبرمجين ليست مضمونة في جميع الظروف.

ففي تجربة أجرتها مؤسسة "METR" عام 2025، استغرق مطورون ذوو خبرة وقتًا أطول بنسبة 19 بالمئة لإنجاز مهام محددة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة آنذاك.

وتعكس هذه النتيجة، رغم محدودية الدراسة والتطور الذي شهدته التكنولوجيا منذ إجرائها، أهمية الدور البشري في مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي والتحقق منها.

وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن تحول طبيعة الوظائف نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي يظل أكثر ترجيحًا من اختفائها بالكامل.

وبالتالي، لا يعني تراجع فرص التوظيف في بعض الوظائف البرمجية أن دراسة البرمجة فقدت قيمتها، وإنما يعني أن معايير التوظيف تتغير، لتصبح القدرة على الجمع بين المعرفة التقنية والذكاء الاصطناعي وحل المشكلات أكثر أهمية في تحديد فرص المبرمجين في سوق العمل.