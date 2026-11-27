يطرح هذا الفارق الضخم تساؤلات بشأن آليات تسعير الأدوية حول العالم، ومدى ارتباط أسعارها بتكاليف التصنيع الفعلية، وكيف يمكن لخفض الأسعار أن يغير مسار أوبئة تهدد حياة ملايين البشر.

وأعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الأربعاء، وصول أولى شحنات النسخ منخفضة التكلفة من عقار "ليناكابافير" إلى زامبيا، على أن تتبعها شحنات إلى أوغندا وزيمبابوي.

ويُعطى العقار عن طريق الحقن مرة كل ستة أشهر، وقد أظهر في التجارب السريرية فعالية تقترب من 100 بالمئة في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

لكن إتاحته بسعر يقل بنحو 99.86 بالمئة عن السعر المعلن للعقار الأصلي في الولايات المتحدة قد تفتح الباب أمام تحول كبير في جهود مكافحة الوباء عالميا.

لماذا تُباع الأدوية بأسعار مرتفعة؟

لا يرتبط سعر الدواء في الأسواق بتكلفة المواد الخام والتصنيع فحسب، وإنما يخضع لمجموعة من العوامل الاقتصادية والقانونية والتجارية.

فالشركات المطورة للأدوية تتحمل تكاليف الأبحاث والتجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية، فضلا عن المخاطر المالية المرتبطة بفشل العديد من المشروعات البحثية قبل وصولها إلى الأسواق.

وفي المقابل، توفر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الحماية القانونية للشركات المبتكرة حقوقا حصرية لفترات محددة، ما يحد من دخول منتجين منافسين إلى السوق.

وتمنح هذه الحماية الشركات قدرة أكبر على تحديد الأسعار، وفقا لعوامل تشمل القيمة العلاجية للدواء، والبدائل المتاحة، والقدرة الشرائية في الأسواق المختلفة، وقوة الحكومات وشركات التأمين في التفاوض.

وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، فإن التكلفة المباشرة لإنتاج العديد من الأدوية تظل منخفضة مقارنة بأسعار بيعها، فيما تشكل الحماية من المنافسة عاملا رئيسيا في ارتفاع الأسعار.

كيف يمكن خفض الأسعار؟

تتغير هذه المعادلة عندما يُسمح لشركات أخرى بإنتاج نسخ دوائية منخفضة التكلفة تحتوي على المادة الفعالة نفسها الموجودة في العقار الأصلي وتخضع لمتطلبات رقابية لضمان تكافؤها وجودتها وسلامتها.

ولا تتحمل الشركات المنتجة لهذه النسخ تكاليف اكتشاف العقار وتطويره من البداية، كما لا تحتاج إلى إعادة جميع التجارب السريرية التي أجرتها الشركة المطورة.

وفي حالة "ليناكابافير"، منحت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية ست شركات أدوية تراخيص للإنتاج دون رسوم ترخيص، بهدف توفير العقار في 120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما أسهمت مؤسسات دولية في تقديم التمويل وضمانات لشراء كميات كبيرة من العقار، ما يقلل المخاطر التجارية على الشركات المنتجة ويساعدها على التخطيط للإنتاج بكميات أكبر وبتكلفة أقل لكل جرعة.

ويؤدي دخول عدة شركات إلى سوق الإنتاج إلى تعزيز المنافسة السعرية وتقليل الاعتماد على منتج واحد.

ولا يعني انخفاض السعر بالضرورة تراجع جودة الدواء أو فعاليته، إذ يتعين على الشركات المنتجة للنسخ المكافئة استيفاء المعايير الرقابية المطلوبة قبل إتاحتها للاستخدام.

مصر.. تجربة غيرت مسار وباء

لم تكن هذه المرة الأولى التي يسهم فيها خفض أسعار الأدوية في تغيير مسار انتشار مرض على نطاق واسع.

ففي عام 2013، طُرح عقار "سوفوسبوفير"، المستخدم لعلاج التهاب الكبد الفيروسي "سي"، في السوق الأميركية بسعر بلغ 84 ألف دولار لدورة علاجية تستمر 12 أسبوعا.

وكانت مصر آنذاك من أكثر دول العالم تضررا من انتشار الفيروس، ما جعل توفير العلاج بهذا السعر لملايين المصابين أمرا بالغ الصعوبة.

ونجحت القاهرة في التفاوض مع الشركة المطورة للحصول على العقار مقابل نحو 900 دولار للدورة العلاجية.

ومع دخول الشركات المحلية مجال تصنيع النسخ الدوائية منخفضة التكلفة والتوسع في عمليات الشراء الجماعي، تراجعت الأسعار بصورة أكبر.

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، انخفضت تكلفة دورة علاجية كاملة تضم عقاري "سوفوسبوفير" و"داكلاتاسفير" في إطار الحملة المصرية إلى نحو 45 دولارا.

وأتاح ذلك التوسع في برامج الفحص والعلاج المجانيين، وصولا إلى فحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين مصاب.

وانخفض معدل الإصابات الجديدة من 300 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2014 إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة عام 2022، لتصبح مصر في أكتوبر 2023 أول دولة تحقق المستوى الذهبي على مسار القضاء على التهاب الكبد الفيروسي "سي"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

هل يكفي خفض الأسعار لمواجهة الأوبئة؟

رغم اختلاف استخدام العقارين، إذ يُستخدم "سوفوسبوفير" لعلاج المصابين بالتهاب الكبد "سي"، بينما تُستخدم حقن "ليناكابافير" للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن التجربتين تكشفان أهمية العامل الاقتصادي في مواجهة الأوبئة.

فانخفاض الأسعار يتيح استخدام الموارد المالية المحدودة لخدمة أعداد أكبر من المستفيدين، ويقلل الأعباء المستقبلية الناجمة عن انتشار الأمراض ومضاعفاتها.

لكن نجاح هذه الاستراتيجية يظل مرهونا باستدامة التمويل وتوافر خدمات الفحص والمتابعة وقدرة الأنظمة الصحية على إيصال الأدوية إلى الفئات الأكثر احتياجا.

فقد يكون اكتشاف الدواء إنجازا علميا كبيرا، لكن إتاحته على نطاق واسع هي ما يمنحه القدرة على تغيير مسار وباء بأكمله.