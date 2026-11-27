وأعلنت الحكومة الهولندية، الخميس، عزمها التصدي لمشروع قانون أميركي يستهدف فرض قيود إضافية على صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، محذرة من تداعياته على شركة "إيه إس إم إل" (ASML) الهولندية، إحدى أهم الشركات في صناعة أشباه الموصلات عالميا.

وقال وزير التجارة الخارجية الهولندي، شورد شوردسما، أمام البرلمان، إن بلاده تعارض امتداد التشريعات الأميركية إلى خارج حدود الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حكومته تنسق مع المفوضية الأوروبية وألمانيا وفرنسا لمنع إقرار المشروع.

وتكشف التصريحات الهولندية عن خلاف يتجاوز المصالح التجارية لشركة بعينها، ليطال حدود النفوذ الأميركي على صناعة التكنولوجيا الأوروبية وقدرة دول القارة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.

ماذا تريد واشنطن؟

يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون يعرف باسم "ماتش" (MATCH Act)، يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويستهدف توحيد القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على صادرات معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

ويلزم المشروع، حال إقراره، الدول الحليفة، ومن بينها هولندا واليابان، بتشديد ضوابط التصدير بما يتوافق مع القيود الأميركية، وإلا واجهت إجراءات أحادية من واشنطن تطال معداتها.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه القيود إلى الحد من قدرة الصين على إنتاج الرقائق المتقدمة محليا، خصوصا تلك المستخدمة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية.

لكن تحقيق هذا الهدف لا يتوقف على الشركات الأميركية وحدها، إذ تعتمد صناعة الرقائق على سلسلة توريد عالمية تتوزع فيها التقنيات الأساسية بين عدد محدود من الدول والشركات.

لماذا تستهدف القيود شركة هولندية؟

تحتل شركة "إيه إس إم إل" موقعا استثنائيا في صناعة الرقائق، إذ تنتج آلات الطباعة الضوئية المستخدمة في نقل التصاميم الإلكترونية بالغة الدقة إلى رقائق السيليكون.

وهي الشركة الوحيدة عالميا التي تنتج آلات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV)، اللازمة لتصنيع العديد من الرقائق الأكثر تطورا.

ورغم أن هولندا تفرض بالفعل قيودا تحول دون تصدير هذه الآلات إلى الصين، فإن المشروع الأميركي الجديد يستهدف توسيع القيود لتشمل فئات إضافية من معدات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، فضلا عن خدمات صيانة بعض المعدات الموجودة بالفعل في المصانع الصينية.

وبذلك تنتقل المواجهة من محاولة منع بكين من الوصول إلى أحدث تقنيات التصنيع إلى فرض مزيد من القيود على قدراتها الصناعية القائمة.

لماذا تعترض أوروبا؟

تتمثل إحدى أبرز المخاوف الهولندية في خسارة جزء كبير من السوق الصينية، التي استحوذت على نحو 33 بالمئة من مبيعات "إيه إس إم إل" في عام 2025، فيما تتوقع الشركة تراجع هذه النسبة إلى نحو 20 بالمئة خلال العام الجاري.

لكن المخاوف الأوروبية لا تقتصر على خسارة الإيرادات، وإنما تشمل أيضا التداعيات المحتملة على الاستثمار والبحث العلمي والقدرة التنافسية لشركات التكنولوجيا الأوروبية.

كما تخشى الحكومة الهولندية أن يشكل المشروع سابقة تسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على صادرات الشركات الأوروبية بموجب تشريعات أميركية، بدلا من ترك هذه القرارات للحكومات المعنية.

وانتقد وزير التجارة الخارجية الهولندي ما اعتبره تناقضا في السياسة الأميركية، إذ تسعى واشنطن إلى تشديد القيود على صادرات حلفائها من معدات تصنيع الرقائق، بينما تسمح بتصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

هل تستفيد الصين من تشديد القيود؟

تراهن واشنطن على أن حرمان الصين من معدات التصنيع المتقدمة سيحد من قدرتها على منافسة الشركات الغربية في إنتاج الرقائق وتطوير الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إس إم إل"، كريستوف فوكيه، حذر من أن القيود الإضافية قد تؤدي إلى نتيجة عكسية على المدى الطويل عبر تسريع جهود الصين لتطوير تقنيات محلية منافسة.

فكلما تقلصت فرص الشركات الصينية في الحصول على المعدات الأجنبية، ازدادت حوافز الاستثمار في تطوير بدائل محلية، بما قد يهدد الحصة السوقية للشركات الغربية مستقبلا.

هل يتسع نطاق الخلاف؟

تسعى هولندا حاليا إلى منع إدراج مشروع القانون ضمن التشريع الدفاعي السنوي الأميركي، لكنها تدرس أيضا، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، خيارات الحد من تداعياته إذا أُقر.

ولا يعني الموقف الهولندي تخلي أوروبا عن التعاون مع واشنطن بشأن حماية التكنولوجيا الحساسة، لكنه يكشف تباينا بشأن نطاق القيود وكيفية فرضها وتوزيع تكلفتها الاقتصادية.

وبينما تتفق واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية على ضرورة حماية التقنيات الاستراتيجية، يبرز سؤال بشأن مدى قدرة أوروبا على تحمل تكلفة المواجهة التكنولوجية الأميركية مع الصين من دون الإضرار بقدراتها الصناعية واستقلالها الاقتصادي.