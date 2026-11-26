ورغم هذه النتائج، فإن التجربة صممت أساسا لتقييم السلامة، ولا تكفي لإثبات فاعلية العلاج أو قدرته على إبطاء المرض، نظرا إلى محدودية عدد المشاركين والحاجة إلى مقارنة النتائج بمجموعة تتلقى علاجا وهميا.

ونشرت مجلة "ألزهايمر آند ديمينتيا" تفاصيل التجربة، التي أجراها فريق تابع لشركة "ريجينيريشن بايوميديكال" الأميركية.

استخلص الباحثون الخلايا الجذعية من الأنسجة الدهنية لكل مريض، ثم عالجوها في المختبر باستخدام بروتينات "دبليو إن تي"، بهدف تعزيز خصائصها المرتبطة بنمو الخلايا وإصلاح الأنسجة.

وأعطيت الخلايا عبر جهاز يزرع جراحيا، يتيح إيصالها إلى البطينات الدماغية، وهي تجاويف تحتوي على السائل الدماغي الشوكي.

ويهدف النهج التجريبي إلى دعم إصلاح الأنسجة العصبية والحد من الالتهاب، والتأثير في العمليات المرتبطة بتراكم بروتيني "أميلويد بيتا" و"تاو"، اللذين يرتبطان بمرض ألزهايمر. ولا تزال هذه التأثيرات بحاجة إلى التحقق في دراسات أوسع.

لم تسجل التجربة آثارا جانبية خطيرة لدى المشاركين الخمسة خلال فترة المتابعة، فيما أظهرت الاختبارات تحسنا إدراكيا لدى أربعة منهم. لكن عدم رصد مضاعفات خطيرة في هذه العينة الصغيرة لا يحسم سلامة العلاج على نطاق أوسع أو على المدى الطويل.

ويعتزم الباحثون الانتقال إلى المرحلة الثانية بمشاركة 115 متطوعا، يتلقى بعضهم العلاج التجريبي، فيما يحصل آخرون على علاج وهمي، بما يسمح بتقييم أثره في الذاكرة والوظائف الإدراكية بصورة أدق.

وبحسب الشركة، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العلاج تصنيف "المسار السريع"، الذي يتيح تسريع تطوير العلاجات المخصصة لتلبية احتياجات طبية غير ملباة ومراجعتها، لكنه لا يعني الموافقة على استخدام العلاج أو إثبات فاعليته.

وتتوقع الشركة بدء المرحلة الثانية في ديسمبر 2026، فيما قد يستغرق الوصول إلى نتائج حاسمة بشأن السلامة والفاعلية عدة سنوات.