وبحسب دراسة حديثة نشرت في دورية "بالايونتولوجي" العلمية، أظهرت الحفريات أن هذا الكائن الضخم يعد أكبر عقرب معروف حتى الآن.

وقال الباحثون إن العقرب، الذي أطلقوا عليه اسم "برياركتيوروس غيغاس"، عاش قبل نحو 415 مليون سنة، عندما كانت الحياة على اليابسة لا تزال في مراحلها الأولى.

وعثر العلماء على حفرية العقرب في المملكة المتحدة، إذ جرى وصفها لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر، لكن الجدل بشأن تصنيفه وطبيعته الحقيقية استمر لعقود طويلة.

حسم الجدل حول هويته

حسمت الدراسة الحديثة الجدل حول هوية العقرب العملاق، إذ تمكن الباحثون، باستخدام تقنيات التصوير المقطعي ووسائل الرسم التقليدية، من تأكيد انتمائه إلى فصيلة العقارب.

وأظهرت النتائج أن طوله تجاوز مترا واحدا، بينما بلغ طول كماشتيه نحو 16 سنتيمترا، وهو ما يفوق طول أجسام العديد من أنواع العقارب المعاصرة.

ويرى الباحثون أن هذا الحجم الاستثنائي ربما ارتبط بغياب المفترسات الكبيرة المنافسة خلال تلك الحقبة، ما أتاح له فرصة السيطرة على بيئته وموارده الغذائية.

وقال الباحث الرئيس في الدراسة، عالم الحفريات ريتشي هوارد، إن العقرب العملاق عاش قبل ظهور أسلاف الزواحف والثدييات والطيور على اليابسة، في وقت كانت فيه الحياة البرية محدودة.

امتيازات جسدية

يبدو أن العقرب العملاق امتلك خصائص جسدية لافتة، إذ اكتشف العلماء وجود نتوءات على أحد أطرافه، تشير إلى احتمالية إصداره أصواتا نتيجة احتكاك أجزاء من جسمه بعضها ببعض.

وتُعرف هذه الآلية باسم "الصرير الاحتكاكي"، وتستخدمها بعض أنواع العقارب حاليا، ما يفتح المجال أمام احتمال امتلاك هذا الكائن القديم وسيلة صوتية للتواصل أو الدفاع عن نفسه.

وأظهرت حفريات عُثر عليها في ويلز وجود تراكيب تشبه الزعانف على جسمه، وهي خصائص تتشابه مع أجزاء موجودة لدى الكركند وسرطان البحر.

واستنادا إلى هذه الأدلة، يعتقد الباحثون أن العقرب العملاق كان يصطاد فرائسه في المياه وعلى اليابسة، مستفيدا من قدرته على استغلال البيئتين للحصول على الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، يرجح العلماء أن اشتداد المنافسة على الغذاء أسهم لاحقا في تراجع أعداده، لكنه ربما استمر في الوجود نحو 40 مليون سنة إضافية قبل أن يختفي نهائيا.