وذكرت وزارة الداخلية في جزر البليار، في بيان، أن ناقلة المواد الكيميائية "ميد إمري"، التي ترفع علم مالطا، كانت تبحر من ميناء الجزيرة الخضراء إلى برشلونة، وربما كانت تحمل ما يصل إلى سبعة آلاف طن متري من الديزل.

وأفادت أجهزة الطوارئ بأنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 17 شخصا، لكن أحدهم توفي بعد نقله مباشرة إلى مستشفى في إيبيزا.

ونقل 6 آخرون إلى مطار إيبيزا، ثم إلى مستشفيين لتلقي العلاج، إثر إصابتهم بجروح طفيفة، أبرزها انخفاض درجة حرارة الجسم.

وأضافت أن 5 من أفراد الطاقم المتبقين نُقلوا إلى بلنسية، بينما بقي 5 آخرون في حالة جيدة على متن سفينة إنقاذ.

وأرسلت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية السفينة "كلارا كامبوامور"، المتخصصة في التعامل مع حوادث تسرب النفط، وطائرة لإجراء مسح للموقع. وشاركت 3 طائرات هليكوبتر في عملية الإنقاذ، إلى جانب سفن تجارية كانت بالقرب من موقع الحادث.

وقالت الهيئة البحرية التجارية الإسبانية إنها فعّلت خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري عند ثاني أعلى مستوى.

وتُعد المياه الواقعة شمال شرقي إيبيزا موئلا للسلاحف البحرية والدلافين وطائر "جلم الماء البلياري"، وهو أحد أكثر الطيور البحرية المعرضة للخطر في أوروبا. كما تضم المنطقة مروجا واسعة من عشب البحر البوسيدونيا، الذي يؤدي دورا حيويا في دعم التنوع البيولوجي البحري.

ووقعت أسوأ كارثة بيئية بحرية في إسبانيا عام 2002، عندما غرقت الناقلة "برستيج"، التي ترفع علم جزر البهاما، قبالة الساحل الشمالي الغربي لمنطقة جليقية، ما أدى إلى تسرب عشرات الآلاف من الأطنان من الوقود الثقيل وتلويث مئات الشواطئ في إسبانيا وفرنسا.

وقالت حكومة جزر البليار إنها تعمل على جمع المعلومات بشأن الحادث وتداعياته المحتملة، بما في ذلك أي خطر للتلوث بالوقود، قبل اتخاذ قرار بشأن إجراءات إضافية.

ولم تكشف السلطات بعد عن جنسيات أفراد الطاقم أو أسباب غرق السفينة.