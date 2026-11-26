ووفق ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز"، الخميس، عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر، أبلغ شركاء التصنيع، ومن بينهم شركتا "ديل" و"سوبرمايكرو"، اللتان تدمجان رقائق "إنفيديا" داخل الخوادم، العملاء في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا بأن الشركة لن تسمح بشحن طلباتهم.

وجاء هذا القرار بعد عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيسا تنفيذيا لشركة "إنفيديا"، عقب تنحيه لفترة وجيزة على خلفية الكشف عن إقامته علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، ومرتبطة بإحدى شركات الخدمات السحابية التي كانت تؤجر قدرات حوسبة لشركات صينية.

ولم يتضح ما إذا كان القرار مؤقتا، في ظل محاولات الشركة وشركائها تحديد آليات الامتثال لضوابط التصدير الأميركية الجديدة.

وتحولت الدول الأربع إلى وجهات رئيسية لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تسعى إلى الوصول إلى أحدث معالجات "إنفيديا"، في وقت تحظر فيه واشنطن تصدير هذه الرقائق إلى الصين.

جنوب شرق آسيا بوابة للشركات الصينية

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى "إنفيديا"، التي حققت إيرادات بقيمة 104 مليارات دولار عبر شركتها التابعة في سنغافورة خلال عام 2025، بزيادة بلغت 72 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لحسابات الشركة. وتشمل هذه الإيرادات أيضاً جزءاً من مبيعاتها في تايوان والصين.

وتعتمد مجموعات صينية عديدة على مزودي الخدمات السحابية للالتفاف على القيود الأميركية، من خلال استئجار قدرات حوسبة توفرها خوادم مجهزة بمعالجات "إنفيديا".

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي قواعد جديدة تستهدف الحد من هذه الممارسة، إذ ألزمت مزودي الخدمات السحابية بالحصول على تراخيص خلال مهلة 90 يوماً، مع إثبات عدم استخدام جهات خاضعة للقيود الأميركية لخدماتهم.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الحوسبة السحابية إن غياب الإرشادات التنفيذية لهذه القواعد تسبب في حالة من الارتباك بالمنطقة.

استثمارات بمليارات الدولارات في دائرة الخطر

وأدى الطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا الصينية إلى طفرة في بناء مراكز البيانات بجنوب شرق آسيا، خصوصاً في ماليزيا وإندونيسيا، حيث استُثمرت مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

غير أن القيود الأميركية الجديدة باتت تهدد جانباً كبيراً من هذه الاستثمارات، بعدما أربكت خطط شركات كانت تعتمد على استيراد خوادم مزودة بمعالجات "إنفيديا".