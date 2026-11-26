وبحسب دراسة نشرت نتائجها في دورية "أندرولوجي" العلمية، فإن المخاوف بشأن تراجع أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال، التي تصاعدت خلال السنوات الماضية، وجدت مؤشرات أكثر تفاؤلا.

وأظهرت الدراسة، التي تناولت بيانات من الدنمارك على مدى 26 عاما، أن أعداد الحيوانات المنوية لدى الشباب لم تنخفض بشكل متواصل، بل حافظت على استقرار نسبي.

واعتمد الباحثون على بيانات 8320 رجلا خضعوا لتقييمات مرتبطة بالخدمة العسكرية بين عامي 1996 و2022، إذ رصدوا مؤشرات على تحسن طفيف في جودة السائل المنوي.

وتضيف نتائج الدراسة منظورا جديدا إلى النقاش العلمي بشأن خصوبة الرجال، لكنها تطرح تساؤلات حول اختلاف اتجاهات أعداد الحيوانات المنوية بين المناطق الجغرافية.

تراجع الحيوانات المنوية عالميا

كشفت الدراسة الحديثة أن أكثر من ثلث الرجال المشاركين لديهم مؤشر واحد على الأقل من مؤشرات جودة السائل المنوي يقل عن المستوى الطبيعي المرتبط بمخاطر العقم.

وبحسب الباحثين، فإن التحسن المسجل خلال السنوات الأخيرة لا يلغي المخاوف، إذ تظهر الدراسة أن مستويات جودة السائل المنوي الحالية ما تزال أقل بكثير مما كانت عليه تاريخيا.

وبدأت المخاوف العلمية في عام 1992، عندما كشفت دراسة بريطانية انخفاض تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال بنسبة 42 بالمئة منذ عام 1940.

واستندت الدراسة القديمة إلى بيانات 61 بحثا من مناطق مختلفة حول العالم، وأثارت حينها مخاوف بشأن أزمة خصوبة محتملة قد تؤثر في الأجيال القادمة.

وتجددت المخاوف في عام 2022، بعدما أظهر تحليل دولي واسع انخفاض تركيز الحيوانات المنوية بأكثر من 50 بالمئة بين عامي 1973 و2018.

وكشف التحليل نفسه تراجع العدد الإجمالي للحيوانات المنوية بأكثر من 60 بالمئة. وظهر الاتجاه ذاته في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية.

لكن الدراسة الدنماركية تشير إلى أن هذه الاتجاهات ليست متطابقة بالضرورة، إذ تظهر أن معدلات التراجع أو الاستقرار يمكن أن تختلف بين المجتمعات والمناطق الجغرافية.

جدل علمي حول القياسات

يرى علماء أن المقارنات التاريخية قد تتأثر بتطور تقنيات قياس الحيوانات المنوية، إذ أصبحت المختبرات أكثر دقة.

وقال المتخصص في أمراض الذكورة آلان باسي إن هناك صعوبة في حصر عدد الحيوانات المنوية، حتى باستخدام التقنيات المعيارية، معتبرا أن تطور أساليب القياس قد يفسر جانبا من التغيرات المسجلة.

ويتفق الطبيب مايكل داهان مع هذه التحفظات، إذ يرى أن اختلاف الأدوات والأساليب عبر العقود قد يخلط بين التطور التقني والتغير البيولوجي الحقيقي.

وعلى الرغم من أهمية عدد الحيوانات المنوية وشكلها وحركتها في تقييم الخصوبة، فإن انخفاض بعض المؤشرات لا يعني بالضرورة استحالة حدوث الإخصاب أو الإنجاب.

كما يرى علماء أن الأدلة الحالية لا تدعم سيناريو اختفاء البشرية بسبب نقص الحيوانات المنوية، لكنها تؤكد ضرورة مواصلة الأبحاث ومناقشة صحة الرجال الإنجابية.