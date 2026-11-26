ومنحت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، الأربعاء، موافقة مشروطة للشركة على تنفيذ المشروع الذي يحمل اسم "ستارمايند" ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي حال تنفيذ المشروع بالكامل، قد يرتفع عدد الأقمار التي تدور حول الأرض إلى نحو 50 ضعف مستواه الحالي، وفقا لموقع "آرس تكنيكا" المتخصص في العلوم والتكنولوجيا.

مدارات تزداد ازدحاما

رغم اتساع الفضاء، فإن المناطق المدارية المناسبة لتشغيل الأقمار الاصطناعية بكفاءة محدودة، إذ تتنافس الشركات والمؤسسات العلمية على استخدام نطاقات محددة توفر ظروفا ملائمة للاتصالات والمراقبة ونقل البيانات.

وبموجب الترخيص الأميركي، ستعمل أقمار "ستارمايند" على ارتفاعات تتراوح بين 500 و1002 كيلومتر فوق سطح الأرض، ضمن ما يعرف بالمدار الأرضي المنخفض.

وتتميز هذه المنطقة بقربها النسبي من الأرض، ما يسمح بتقليل زمن انتقال البيانات، لكنها تستضيف بالفعل آلاف الأقمار، فضلا عن كميات كبيرة من الحطام الفضائي.

وتشير وكالة الفضاء الأوروبية، في تقريرها عن البيئة الفضائية الصادر في سبتمبر 2026، إلى أن المنطقة الواقعة على ارتفاعات تتراوح بين 600 و1100 كيلومتر تمثل تحديا خاصا للمشغلين بسبب تراكم الحطام الفضائي فيها على مدى عقود.

تصادم واحد قد يولّد آلاف المخاطر

لا تكمن خطورة ازدحام المدارات في احتمال اصطدام قمرين اصطناعيين فحسب، وإنما فيما يمكن أن يترتب على هذا الاصطدام من سلسلة حوادث متتالية.

فالأجسام الموجودة في المدارات المنخفضة تتحرك بسرعات تبلغ عشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة، ما يجعل حتى الشظايا الصغيرة قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالأقمار العاملة.

ويُعرف هذا التسلسل لدى العلماء باسم "متلازمة كيسلر". ويحدث عندما تولّد التصادمات حطاما فضائيا يتسبب بدوره في تصادمات جديدة، في سلسلة قد تستمر حتى دون إطلاق أقمار إضافية.

وحذرت وكالة الفضاء الأوروبية من أن استمرار الاتجاهات الحالية قد يجعل بعض المناطق المدارية غير آمنة، وربما غير قابلة للاستخدام مستقبلا.

ماذا لو تعطلت الأقمار؟

تعتمد الشبكات الفضائية الحديثة على أنظمة تتبع ومناورة لتجنب الاصطدامات، لكن فعالية هذه الأنظمة تتراجع عندما يفقد القمر قدرته على الحركة أو الاتصال بمراكز التحكم.

وفي شبكة تضم مليون قمر، فإن تعطل 0.1 بالمئة فقط من أقمارها يعني وجود ألف قمر معطل. وهذا مثال حسابي يوضح حجم التحدي، وليس تقديرا لمعدل الأعطال المتوقع.

كما أن التخلص من الأقمار التي انتهى عمرها التشغيلي يمثل مشكلة إضافية، إذ يمكن أن تبقى الأجسام الموجودة في المدارات الأعلى فترات طويلة قبل سقوطها الطبيعي نحو الغلاف الجوي.

ولم توافق هيئة الاتصالات الفيدرالية على طلب "سبيس إكس" السماح لها باستخدام بعض المدارات البديلة للتخلص من الأقمار، مشيرة إلى عدم كفاية المعلومات المقدمة لتقييم مدى توافق هذه الأساليب مع اشتراطاتها.

مخاطر تتجاوز الفضاء

قد تمتد تداعيات الازدحام المداري إلى خدمات يعتمد عليها ملايين البشر، من بينها الاتصالات والإنترنت الفضائي ومراقبة الطقس والكوارث الطبيعية.

كما تواجه المؤسسات الفلكية تحديات متزايدة نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن الأقمار وظهور مساراتها في الصور التي تلتقطها التلسكوبات الأرضية.

وكانت الجمعية الفلكية الأميركية وشركات منافسة لـ"سبيس إكس" قد اعترضت على المشروع، محذرة من مخاطر الحطام والتصادمات والتداخل في الترددات والتداعيات البيئية.

وتبرز أيضا مخاوف بشأن الآثار المحتملة لاحتراق أعداد ضخمة من الأقمار عند عودتها إلى الغلاف الجوي، ومنها ما قد يتراكم من مركبات وجزيئات معدنية. ولا تزال هذه الآثار قيد الدراسة.

هل يمكن استيعاب مليون قمر؟

لا يوجد حد رقمي واحد متفق عليه علميا لعدد الأقمار التي يمكن لمدارات الأرض استيعابها بأمان، إذ تعتمد قدرتها على استيعاب تلك الأقمار على توزيعها وارتفاعاتها وأحجامها وموثوقية أنظمة المناورة وآليات التخلص منها.

وبموجب الترخيص، يتعين على "سبيس إكس" بدء نشر أقمار المشروع بحلول عام 2033، والوصول إلى 100 ألف قمر في عام 2035، وإلى نصف العدد في عام 2038، واستكمال الشبكة في عام 2040.

لكن الحصول على الموافقة التنظيمية لا يعني أن المشروع قابل للتنفيذ تقنيا واقتصاديا بهذا الحجم، أو أن جميع تحدياته البيئية قد حُسمت.

فبينما يسعى إيلون ماسك إلى تخفيف الضغط الذي تفرضه مراكز البيانات على موارد الأرض، يطرح مشروعه تحديا آخر يتمثل في ضمان ألا يؤدي التوسع في استخدام الفضاء إلى استنزاف مورد بات العالم يعتمد عليه بصورة متزايدة، وهو المدارات الآمنة حول الأرض.

حين يسقط الحطام على الأرض

ولا تقتصر مخاطر تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية على التصادمات في الفضاء، إذ سبق أن تسببت أجزاء من معدات فضائية في أضرار مادية وبيئية على الأرض بعدما نجت من الاحتراق أثناء عبور الغلاف الجوي.

ففي مارس 2024، اخترقت قطعة معدنية تزن نحو 700 غرام سقف منزل في ولاية فلوريدا الأميركية وألحقت أضرارا بأرضيته، دون تسجيل إصابات. وأكدت وكالة "ناسا" لاحقا أن القطعة كانت جزءا من معدات تخلصت منها محطة الفضاء الدولية.

وفي فبراير 2025، تسبب سقوط حطام من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" في أضرار مادية بإحدى القرى البولندية.

ومن أخطر الحوادث تاريخيا سقوط القمر الاصطناعي السوفيتي "كوزموس 954" عام 1978، ما أدى إلى انتشار حطام مشع على مساحة تقدر بنحو 124 ألف كيلومتر مربع في كندا.

ورغم ندرة هذه الحوادث، فإن التوسع الهائل في أعداد الأقمار الاصطناعية يطرح تحديات إضافية أمام ضمان عودتها الآمنة إلى الأرض بعد انتهاء عمرها التشغيلي.