ونجحت التقنية الجديدة، التي طورها باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، في إيصال كميات من الدواء إلى أدمغة فئران التجارب تعادل خمسة أضعاف الكميات التي أمكن إيصالها باستخدام روبوتات مماثلة لم تُنشّط بالضوء، مع تقليل التأثيرات السامة للعلاج الكيميائي في بقية الجسم.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "ساينس روبوتيكس" العلمية أمس، فيما سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على الإمكانات الطبية للتقنية الجديدة والتحديات التي تواجه تطبيقها على البشر.

حاجز يحمي الدماغ ويعيق علاجه

يمثل الحاجز الدموي الدماغي إحدى أهم وسائل الحماية الطبيعية للدماغ، إذ يتكون من خلايا متراصة تبطن الأوعية الدموية وتتحكم في انتقال المواد من الدم إلى أنسجة المخ.

ويسمح هذا الحاجز بمرور الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية، بينما يمنع وصول كثير من المواد الضارة ومسببات الأمراض.

لكن هذه الحماية تمثل في الوقت نفسه عقبة أمام علاج العديد من الأمراض، إذ تحول دون وصول كثير من الأدوية إلى الدماغ بتركيزات كافية لتحقيق التأثير العلاجي المطلوب.

وقد يضطر الأطباء في بعض الحالات إلى استخدام جرعات أكبر من الأدوية، ما يزيد احتمالات تعرض أعضاء أخرى في الجسم لتأثيراتها الجانبية، دون ضمان وصول الكمية المطلوبة إلى الدماغ.

ومن هنا جاءت فكرة تطوير روبوتات قادرة على حمل الدواء ومساعدة الجسم على نقله عبر هذا الحاجز.

كيف تعمل الروبوتات؟

أطلق الباحثون على الروبوتات الجديدة اسم "برين بوتس" (BrainBots)، ويبلغ حجم الواحد منها نحو 250 نانومترا، أي إنه أصغر بمئات المرات من عرض شعرة الإنسان.

وعلى خلاف الروبوتات التقليدية، لا تحتوي هذه الروبوتات على محركات كهربائية أو بطاريات، بل تعتمد على تفاعلات كيميائية ينشطها الضوء لتحريكها.

وتعمل التقنية عبر عدة مراحل:

تُحقن الروبوتات المحملة بالدواء في مجرى الدم.

تُسلّط أشعة من نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة عبر الجمجمة لتنشيط الروبوتات.

تولّد الطاقة الضوئية حرارة تؤدي إلى إنتاج غاز يدفع الروبوتات نحو الخلايا المكوّنة للحاجز الدموي الدماغي.

تساعد جزيئات متخصصة من الحمض النووي، مثبّتة على سطح الروبوتات، على التعرّف إلى هذه الخلايا والارتباط بها.

تنقل الخلايا الروبوتات عبر الحاجز إلى الدماغ، حيث تتحلل تدريجيا وتطلق حمولتها الدوائية.

وصُممت الروبوتات باستخدام مواد متوافقة مع الأنسجة الحيوية وقابلة للتحلل، بحيث تتفكك بعد أداء مهمتها.

نتائج واعدة في مواجهة السرطان

اختبر الباحثون التقنية على فئران مصابة بالورم الأرومي الدبقي، وهو أحد أكثر أورام الدماغ الخبيثة شيوعا وعدوانية، باستخدام عقار "دوكسوروبيسين" للعلاج الكيميائي.

وأظهرت التجارب أن تنشيط الروبوتات بالضوء أسهم في تحسين وصول الدواء إلى الدماغ وإبطاء نمو الأورام وإطالة فترة بقاء الفئران على قيد الحياة.

كما رصد الباحثون انخفاضا في التأثيرات السامة للعلاج في بقية الجسم مقارنة بإعطاء الدواء بالطريقة التقليدية، ولم يرصدوا أضرارا في الحاجز الدموي الدماغي خلال التجارب.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في علاج السرطان، إذ يمكن أن يساعد تحسين توصيل الأدوية إلى الأنسجة المستهدفة على زيادة فعاليتها والحد من تعرض الأنسجة السليمة لتأثيراتها الضارة.

آفاق تتجاوز علاج السرطان

ولا يحصر الباحثون الإمكانات المستقبلية للتقنية في علاج أورام الدماغ، بل يأملون في تكييفها لإيصال أدوية تستهدف أمراضا عصبية أخرى، من بينها مرض باركنسون.

وسبق للفريق البحثي أن طوّر روبوتات متناهية الصغر لنقل الأدوية إلى أورام المثانة، فيما يمثل الوصول إلى الدماغ اختبارا أكثر تعقيدا لقدرات هذه التكنولوجيا.

متى يستفيد البشر؟

رغم النتائج المشجعة، لا تزال التقنية في مرحلة التجارب الحيوانية، ولم تُختبر فعاليتها أو سلامتها لدى البشر.

كما أن جزءا فقط من الروبوتات المحقونة نجح في الوصول إلى الدماغ، فيما يُتوقع أن تتحلل الروبوتات المتبقية بعد وصولها إلى أعضاء أخرى، مثل الكبد والطحال.

ويواجه الباحثون تحديا إضافيا يتمثل في أن جمجمة الإنسان أكثر سمكا من جمجمة الفأر، ما قد يصعّب إيصال الضوء اللازم لتنشيط الروبوتات.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن تيم فايني، الباحث في علوم الأعصاب بجامعة أكسفورد، إشادته بالفكرة الهندسية. وأبدى فايني تحفظات بشأن بعض الأدلة المتعلقة بأنسجة الدماغ، وشكك في إمكان نقل النتائج إلى البشر.

ويعمل الفريق حاليا على تحسين كفاءة الروبوتات ودراسة استقرارها وتحللها داخل الجسم وسلامتها على المدى الطويل، قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

وفي حال تجاوز هذه العقبات، قد لا يقتصر أثر التكنولوجيا الجديدة على تطوير أدوية أكثر فعالية، بل يمتد إلى تغيير الطريقة التي تصل بها الأدوية إلى الأجزاء التي يصعب استهدافها داخل جسم الإنسان.